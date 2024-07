Exsenador García Romero, condenado por la masacre de Macayepo, interpuso nueva queja contra el presidente Petro por sus publicaciones

“Hoy la Corte Suprema de Justicia permite que no salga en libertad un senador asesino”, señaló Petro ante la multitud. “Toda la clase política de Sucre estaba arrodillada al paramilitarismo y en esas masacres creció una resistencia popular, pero su senador (en referencia a García Romero) que asesinaba opositores, fiscales y campesinos por mantenerse en el poder y controlar el voto asesinando. Me gustaría que pudiera jugar con sus nietos pero hoy la justicia le dice que no puede salir porque fue un masacrador”.