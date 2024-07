Atentos: celular de Olmedo López fue borrado. “Hay poderosos que no quieren que se sepa la verdad”, ¿qué pasará con las pruebas de corrupción?

Aunque el abogado José Moreno confirmó que no lograron eliminar las pruebas del escándalo, porque como defensa ya había hecho una extracción forense, legal, de todo el contenido del celular de Olmedo López, sí llamó la atención frente a la gravedad de este hecho que no es aislado.

Por si fuera poco, también desapareció, y no hay explicación alguna al respecto, el disco duro del computador de la ex alta consejera para las regiones Sandra Ortiz, una de las primeras salpicadas en esta trama políticojudicial y quien, según los testimonios, habría sido la encargada de recibir 3.000 millones de pesos en efectivo, en dos entregas, en residencias Tequendama, para luego llevarlas hasta la casa del expresidente del Senado, Iván Name.