Falleció el padre Albeyro Vanegas, exrector del colegio San Viator, quien fue denunciado de abuso sexual en 2018

¿Quién era el padre Albeyro Vanegas?

“Con profundo dolor en el corazón y conocidos los últimos acontecimientos que nos llenan de preocupación, les pido que no dejen de tener en cuenta que el colegio es una institución sólida y constituida por personas íntegras en todo sentido.

Para nosotros, sus hijos, sus hijas, son la razón de existir. Todo nuestro esfuerzo ha estado encaminado a lograr que el Colegio San Viator Bilingüe Internacional sea hoy una Institución reconocida por su calidad no solo en Bogotá, en Colombia sino en el mundo. Y sobre todo que Ustedes no se han equivocado al elegirnos como el segundo hogar para sus hijos.

2. No he renunciado como lo expresé a sus hijos el pasado viernes, me aparto a fin de dar esa claridad de la que hablamos.