Las víctimas lo rechazaron de inmediato. Se negaron siquiera a escucharlo, y no era para menos. El oficial, que en ese momento se presentaba como una víctima, fue el primer general activo que cayó capturado por falsos positivos en Colombia. Ya venía de la justicia ordinaria con una acusación bastante avanzada por el asesinato del campesino Daniel Torres y su hijo menor de edad Roque, el 16 de marzo de 2007. Pero su situación judicial iba mucho más allá de estos dos crímenes.

“Estamos en guerra, los derechos humanos no existen cuando hay guerra”, le habría dicho Torres al capitán Jaime Alberto Rivera, recién aterrizado en el Gaula Militar de Casanare. Lo regañó por radio y, según confesó Rivera, lo hizo porque se negó a dar de baja a dos personas que acababan de capturar.

Gustavo Montaña, un sargento del mismo grupo antisecuestro, aseguró que Torres llamaba a todo el mundo sin importar el rango, enviaba informantes y exigía bajas. “Si uno le anunciaba que tenía una captura, él respondía: a mí no me sirve una captura, me sirven bajas”, dijo el suboficial ante la JEP.