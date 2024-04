Findeter niega irregularidades en licitación para contratar servicios de internet: “no se está direccionando ninguna convocatoria”

Es es el comunicado de Findeter:

· En tres observaciones se acogió lo expuesto por los interesados, permitiendo con ello mayor pluralidad de oferentes y se procedió a expedir la adenda No. 2, que modificó algunos puntos de los requerimientos del proceso. Muchas observaciones no fueron aceptadas por no considerarlas viables para una entidad que, como Findeter, debe cumplir con los requerimientos propios de una entidad pública pero también, con los de la Superintendencia Financiera de Colombia, que tiene altas exigencias en materia de control de riesgos. Por lo tanto, no hay ningún fundamento para afirmar que Findeter no ha atendido las observaciones, en tanto que las respuestas a las mismas están publicadas en el Secop.