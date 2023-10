Fiscal Barbosa asegura que se va a “defender como un león contra cualquier ataque”, no le teme a nada y se queda en Colombia cuando deje el cargo

"Me voy a defender como un león contra cualquier ataque. Soy un tipo decente, no me he robado un peso (...) temor no tengo, espero que no haya persecución. Me voy a quedar en Colombia": Francisco Barbosa. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/L2ZemUPryP

“Tengo claridad de que hay que defenderse”

“Yo no me he robado un peso, yo he vivido de mi sueldo, yo he trabajado y le he destinado horas a este país, recorriéndolo de punta a punta. Cuando he salido del país lo he hecho con orgullo. Yo cumplo fielmente los horarios de lo que me corresponde y trato incluso de representar al país como corresponde”, indicó en el programa desde Ámsterdam.