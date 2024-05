Fiscalía admite que estudia petición del Gobierno sobre imputaciones a la primera línea, pero dice que decisión es de los jueces

Por último, recalcó que más allá de cualquier postura, la palabra final no la tendrá el ente investigador, sino que será tal y como lo indica la ley colombiana. “En cualquier caso, la palabra definitiva sobre este tema la tendrán los jueces penales competentes y, en última instancia, la Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria colombiana”, puntualizó.

¿Qué dijo el ministro?

Osuna explicó que esta no es la primera vez que se plantea algo así, ya que se le había hecho la propuesta al entonces fiscal Francisco Barbosa, pero fue imposible convencerlo de que que cambiara la directriz de la entidad. “Él no la quiso aplicar, la derogó y por eso no se pudo avanzar”, dijo.