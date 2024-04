Fiscalía tiene 3 días para enviar pruebas de proceso contra Nicolás Petro. Juez plantea sanción contra fiscal Mario Burgos

El fiscal Mario Andrés Burgos tiene tres días para responder por qué no ha realizado la totalidad del descubrimiento probatorio dentro del proceso penal que se adelanta contra Nicolás Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

En la decisión, conocida por SEMANA, se indica que la defensa de Petro Burgos ha solicitado, desde el 11 de enero pasado, el descubrimiento de la fuente no formal, cuya declaración es la base de la acusación contra el exdiputado por el Atlántico por haber recibido dinero para la campaña presidencial de su padre en marzo de 2022.

La defensa de Petro Burgos pidió revelar la identidad de la “fuente no formal” cuyo testimonio permitió estructurar el proceso en contra del hijo del presidente Gustavo Petro. “Esto con el fin de estudiar posibles vulneraciones a las garantías judiciales, pues la defensa viene trabajando sobre la hipótesis que no se trató de una fuente no formal, sino de un agente encubierto, mediante la infiltración del esquema de seguridad”.