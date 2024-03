Nicolás Petro contraataca al fiscal Mario Burgos. Asegura que lo está acusando una fuente no formal que jamás fue corroborada

En un documento enviado a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Nicolás Petro Burgos aseguró que el fiscal Mario Burgos, quien pidió su captura en julio de 2023, se valió de una “fuente no formal” que jamás fue corroborada. Situación por la cual alega que desde el minuto uno se le vulneró su derecho al debido proceso y a la legítima defensa.

Defensa de Nicolás Petro pide revelar identidad de la “fuente no formal” cuyo testimonio permitió estructurar proceso en su contra

Por esto, el 3 de noviembre de 2023, se tomó la decisión de cancelar la interceptación de líneas realizadas “a los representantes legales y a mí compañera sentimental. Actividad investigativa que no arrojó ningún hecho relevante para la investigación”.

El pasado 11 de enero, la defensa de Nicolás Petro le pidió directamente al fiscal Burgos revelar la identidad de la “fuente no formal” cuyo testimonio permitió estructurar el proceso en contra del hijo del presidente Gustavo Petro. “Esto con el fin de estudiar posibles vulneraciones a las garantías judiciales, pues la defensa viene trabajando sobre la hipótesis que no se trató de una fuente no formal sino de un agente encubierto mediante la infiltración del esquema de seguridad”.