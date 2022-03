Fiscalía y alcaldía de Bogotá dieron importante anuncio para combatir los casos de abuso sexual

Este viernes -18 de marzo- se reunieron en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, la alcaldesa de Bogotá Claudia López con el jefe del ente investigador, Francisco Barbosa para tomar medidas debido al incremento de las denuncias por acoso sexual en la ciudad.

Según el comunicado de la alcaldía de Bogotá, luego de la reunión de López con Barbosa “acordaron fortalecer la ruta integral de atención a la mujer, que ahora también será para atender a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual”.

“Queremos reiterarles a los padres de familia, a los rectores, a los maestros, pero sobre todo a los niños, niñas y adolescentes que estudian en nuestros colegios, que estamos con ellos, que los queremos, que los cuidamos, y sobre todo, que les creemos, y que los invitamos a que sigan contando todo lo que les ocurre”, afirmó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

El fiscal Barbosa anunció la llegada de “seis nuevos fiscales e igual número de investigadores, los que serán dispuestos en las casas de justicia, con profesionales expertos que van a estar trabajando de la mano con los funcionarios de la alcaldía”, para atender con más efectividad estas denuncias.

El fiscal también anunció que se va a “avanzar en el esclarecimiento de 154 casos que la alcaldesa el día de hoy (viernes) nos ha presentado, 154 casos que tendrán resultado de esclarecimiento para la Fiscalía en los próximos 30 días y así se lo anunciaremos al país”, aseguró Francisco Barbosa.

“Es importante decir que, de la misma manera vamos a unir esfuerzos, no solo para el esclarecimiento de estos delitos sexuales, también vamos a trabajar en un mecanismo informático para actualizar las bases de datos del SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio) y poder tener una trazabilidad de casos específicos y tener respuestas permanentes”, comentó el fiscal.

"Les creemos a nuestros niños y niñas, los invitamos a que sigan contando lo que les ocurre" reitera la alcaldesa Claudia López. Trabajamos con la @FiscaliaCol para protegerlos.



Hoy contamos con:

✅ 3 casas de justicia (serán 6 a fin de año)

✅ Ruta Integral de mujer y niños pic.twitter.com/cDG2lXezXB — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) March 18, 2022

La alcaldía de Bogotá también informó que “la Secretaría Distrital de Educación anunció la creación de un equipo interdisciplinario de trabajo para atender de manera prioritaria los casos de violencia sexual que se reportan a la entidad”.

#ATENCIÓN | Fiscal Francisco Barbosa anunció fortalecimiento del equipo especial para abordar delitos sexuales en colegios públicos y privados donde funcionarios del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género investigarán y judicializarán a responsables de estos delitos. pic.twitter.com/xXQkoOssxX — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 19, 2022

Al respecto, la secretaria de Educación, Edna Bonilla, precisó que a lo largo de 2022 la entidad ha adelantado acciones frente a más de 600 casos de denuncia de acosos sexuales.

“Nosotros no vacilamos en algún momento frente a casos de violencia sexual y vemos con muy buenos ojos que estén aumentando las denuncias. En lo corrido del año nosotros tenemos en nuestro sistema de alerta, un total de 659 alertas por posibles casos de violencia sexual y cada uno de ellos ha recibido atención por parte de los equipos de la Secretaría de Educación y en los casos en los que se requiera también se ha hecho el trabajo con demás instituciones, por eso es importante la denuncia, porque si no hay denuncia, nosotros no sabemos lo que ocurre”, dijo la funcionaria.

La secretaria Bonilla también destacó que el 85 % de las víctimas de este tipo de denuncia son las niñas e indicó que apenas se conoce de un caso se procede a separar al docente del contacto con los niños.

En el marco de estos programas para luchar contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en los colegios, la Secretaría de Educación también ha realizado desde 2021 “un ciclo de charlas sobre el ‘cuidado y protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los colegios dirigido a rectores, rectoras coordinadores y orientadores”, así lo detalló en el comunicado.

La alcaldía de Bogotá también destacó en su comunicado que “en los casos de funcionarios docentes y administrativos implicados en estos episodios, se están imponiendo las sanciones más drásticas conforme a la ley”, como medida por el incremento en las denuncias de casos de abuso sexual en colegios públicos y privados de la capital.