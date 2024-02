Fue liberado el exsecretario de Hacienda de Albania, La Guajira, Roger Francisco Duarte. Estuvo dos años secuestrado

Detalles de su secuestro

En su momento, Ida Piedad Brito le dijo a SEMANA: “ Hace tres meses exactamente enviaron un video de Roger, no me llegó a mí, sino a un familiar de él. Manda un saludo a su familia, a su esposa y a sus hijos, y dice que ha sido una lucha muy dura y que se hace necesario que se haga lo posible para que él pueda salir de allá . Está en una situación complicada, muy desmejorado, tiene el cabello más largo que en la foto que mandaron cuando cumplió el año”.

“A mí me ha tocado sola todo este proceso, es muy duro, una soledad impresionante. Yo me imaginé que por el hecho de que Roger trabajaba en la Alcaldía íbamos de pronto a tener un apoyo diferente, pero ni moralmente, ni porque él es funcionario público, ni nada, eso ha sido muy extraño”, agregó Ida, lamentando que nada se haya hecho hasta ahora para buscar la liberación de su esposo.

“Mi esposo tiene una calidad humana enorme, es muy de sus amigos, muy servicial, muy de pueblo, como somos nosotros, humildes. Yo no sé ni quién lo tiene, la verdad, y tampoco tengo ese dinero. Nosotros tenemos una parcela de 22 hectáreas y mi casa, donde yo vivo, y ahí tengo un restaurante que lo organizamos y con eso nos ayudamos. He tocado puertas, pero no he podido conseguir los recursos; es una cantidad imposible de conseguir”, lamenta Ida.