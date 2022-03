Fuerza Ciudadana pide al Pacto Histórico cuidar los votos este domingo

El Pacto Histórico ha venido dando señales de no reconocer los resultados electorales en caso de no resultar ganadores y si evidencian posibles y serias irregularidades en el conteo de los votos. Es más, el propio Gustavo Petro fue enfático en un debate sobre el tema. “Si hay fraude, no los aceptamos”, anunció.

Este miércoles, el candidato al Senado Hollman Morris le pidió públicamente a Petro y a Gustavo Bolívar, cabeza de la lista al Senado, que Fuerza Ciudadana, su casa política, se una al Pacto Histórico y entre todos vigilen los votos que surjan de las elecciones en las consultas y el Congreso el próximo domingo.

“La idea es que los testigos electorales del movimiento alternativo y progresista de Colombia nos sirvan a todos para cuidar los votos”, explicó Morris a SEMANA.

Esta vigilancia electoral unificada obedece a que, según Morris, “estamos en Colombia. Y la tradición electoral en el país es que se roban los votos; existen las maquinarias electorales”.

Fuerza Ciudadana, el partido que lideran ciudadanos cercanos al gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, y que forma parte de la izquierda, ha venido lanzando varias denuncias sobre presuntas irregularidades en algunas regiones del país.

“Estamos muy temerosos con lo que pueda pasar en Magdalena donde históricamente y especialmente en 2018 se presentaron comportamientos atípicos electorales: distritos electorales donde de 700 mesas 650 votaron por un candidato. Nadie investiga eso”, afirmó.

Hago un llamado a @petrogustavo y @GustavoBolivar a que nos sentemos y entre todas las fuerzas alternativas hagamos vigilancia electoral.



Que el próximo domingo nuestros testigos cuiden los votos de todo el movimiento alternativo y progresista de Colombia. pic.twitter.com/lNAAMEPiOT — Hollman Morris #5 FUERZA CIUDADANA (@HOLLMANMORRIS) March 8, 2022

Fuerza Ciudadana está consolidando el número de testigos electorales en el país. Sin embargo, el movimiento alternativo no tiene el músculo suficiente que le garantice testigos electorales en todos los rincones del país. Por esto, Morris insiste en hacer alianzas con el Pacto Histórico que le permitan a la izquierda blindarse en las mesas de votación.

Aunque oficialmente Morris no ha recibido respuesta, lo más posible es que el Pacto Histórico acepte unirse con Fuerza Ciudadana este domingo 13 de marzo en el proceso de vigilancia electoral. De hecho, Morris no solo es cercano a Petro y a Gustavo Bolívar, sino que Fuerza Ciudadana se convirtió en el partido que tuvo una lista al Congreso paralela al petrismo.

Aunque dicha casa política tiene su lista propia al Congreso, públicamente está claro que Fuerza Ciudadana le apuesta a la candidatura presidencial de Gustavo Petro.

Por esto, Morris va más allá del 13 de marzo. En diálogo con SEMANA afirmó que después de las elecciones del domingo, el Pacto Histórico debe caminar hacia la construcción de un gran frente amplio progresista en Colombia.

“Los resultados nos llevarán a una obligada conversación entre Fuerza Ciudadana, el Pacto, líderes importantes progresistas en el país que están en el Partido Liberal, entre otros sectores”, anunció.

Según el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, el primer paso que tendrá que dar Petro, después del domingo siguiente, es la construcción del frente amplio, después, “el acuerdo de lo fundamental de todo el movimiento demócrata y liberal, progresista que le permita sacar adelante un gobierno popular de transformación nacional”.