General (r) Eduardo Zapateiro invita a participar de la marcha contra el gobierno Petro el miércoles 10 de mayo

Veteranos de la Fuerza Pública se movilizarán este miércoles 10 de mayo hasta la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, para protestar en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, a partir de las 2:00 p.m.

En medio de la convocatoria, el general en retiro Eduardo Zapateiro invitó, tanto a los exintegrantes de las Fuerzas Armadas como a la ciudadanía en general, a participar de esta movilización.

“Tenemos que concentrarnos, tenemos que decirle a los colombianos en nuestra marcha, en nuestra ceremonia en la Plaza de Bolívar, que estamos con ellos. Que no se preocupen, que los Veteranos esos soldados de ayer, del hoy y del mañana, estarán siempre protegiendo lo más importante de nuestro país: la Constitución Política de Colombia”, dijo Zapateiro a través de un video.

Colombianos !!! Estamos con ustedes … ¡ANIMO! pic.twitter.com/aiQjDNMpqq — Eduardo Zapateiro (@EEZapateiro) May 6, 2023

Pierre Onzaga Ramírez, quien por medio de su cuenta en Twitter promueve esta movilización, señaló que el objetivo es “defender la democracia”.

El empresario Onzaga calificó de graves las más recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que dijo ser el jefe del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.

El presidente Petro y el fiscal Barbosa han tenido varias diferencias, cuestionadas desde algunos sectores. - Foto: Juan Carlos Sierra-Semana/Fiscalía

“Tenemos que salir a las calles masivamente (...) en contra del autoritarismo y autocracia de Gustavo Petro. Ya nos amenazó desde el balcón, ya mandó a sus supuestos indígenas a la Plaza de Bolívar, y ahora nos dice que es jefe del fiscal. ¿Qué estamos esperando, que cierre el Congreso? ¿Que lo persigan a usted, que me persigan a mí? No, no vamos a permitirlo. Todos a las calles al mediodía”, destacó Onzaga en un video.

Apoyo totalmente a la reserva activa de nuestras fuerzas militares y de policia colombianas 🇨🇴 Por esto reprogramaremos la fecha de marcha.



Invito de nuevo a apoyar la concentración de veteranos el 10 de mayo en la plaza de Bolívar a las 2pm en el acto que la reserva realizará. pic.twitter.com/cD4a4bFGFK — Pierre Onzaga Ramírez (@pierreonzaga) May 7, 2023

“Seguimos jodidos, pobres en este país y llenos de polémicas, conflictos y cero resultados”

Mientras la arena política se mueve en el país de cara a las elecciones regionales, los aspirantes a diferentes cargos, sus patrocinadores políticos y los diferentes políticos buscan acomodarse y sentar posturas frente al gobierno de Gustavo Petro para poder encarar la jornada en las urnas y sacar créditos electorales.

Así mismo, la relación de la Casa de Nariño no es la mejor con el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Conservador, colectividades que se habían declarado afines al gobierno, pero que en medio de la discusión de la reforma a la salud decidieron dar un paso al costado.

Justamente, desde este último partido, el senador Óscar Barreto aprovechó una reunión política para reclamarle al presidente Petro por la situación que atraviesa el país en este momento.

El reclamo contra el presidente Gustavo Petro fue hecho por el senador Óscar Barreto. - Foto: Semana

“Seguimos jodidos y pobres en este país, y llenos de polémicas, conflictos y cero resultados. Como senador lo digo, con el Gobierno Nacional ya nos estamos cansados con el presidente, solo peleas todos los días y ninguna acción por este país. No necesitamos más peleas. Necesitamos resultados para Colombia”, dijo Barreto.

Uno de los puntos que resaltó el legislador tiene que ver con la inseguridad y se refirió puntualmente al trato que han recibido policías y soldados en diferentes hechos en los que han sido secuestrados y maltratados por la comunidad.

El senador Óscar Barreto Quiroga.

“Le pedimos al presidente Gustavo Petro que nos garanticen la seguridad para los colombianos, la defensa, la estabilidad institucional y en eso estamos firmes en el Congreso de la República y por eso con nuestro Partido Conservador nos declaramos independientes en el Congreso del gobierno de Gustavo Petro, porque no compartimos el proceder de cómo se quiere proceder en el país, hay que defender la democracia, la institucionalidad, la división de poderes”, indicó.

El conservador instó a defender la democracia, la libertad, el orden y a las instituciones.