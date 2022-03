Gilberto Tobón, quinta votación más alta al Senado, pero sin curul | ¿Qué pasó?

Aunque superó los 170.000 electores, el reconocido abogado Gilberto Tobón no logró una curul en el Senado, porque su partido no alcanzó el umbral. “Una lástima”, expresó Gustavo Bolívar.

Gilberto Tobón es un reconocido abogado de izquierda que encabezó la lista cerrada al Senado de Fuerza Ciudadana, el sector político que respalda al gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo.

Tobón, profesor de la Universidad Nacional, filósofo y abogado penalista, se convirtió en la quinta votación más alta al Senado, con 173.558 electores, pero él no será senador porque Fuerza Ciudadana obtuvo 439.596 votos, es decir, no alcanzó el umbral.

Recordemos que la lista de Fuerza Ciudadana fue paralela a la del petrismo, pero abierta, y estuvo conformada por algunos dirigentes políticos que creyeron que no tendrían espacio en el Pacto Histórico, es decir, no tendrían mayor chance a una curul.

El caso de Tobón generó una reacción de Gustavo Bolívar, cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico. “Una lástima perder casi 500.000 votos de Fuerza Ciudadana, unos 6 senadores menores. Y un gran señor como don Gilberto Tobón, quemado con 170.000 votos. Una gran injusticia. A manera de autocrítica: debieron estar en el Pacto Histórico”, dijo.

Tobón, en diálogo con SEMANA, afirmó que sus más de 173.000 votos contabilizados hasta la tarde de este lunes son de opinión. “Yo soy un influenciador por los medios, no le estaba ofreciendo nada a la gente, no tengo qué ofrecerles, les ofrecía eventuales soluciones y programas que iba a tratar de desarrollar a través del Congreso mediante leyes”, dijo.

El abogado reconoció que “miró con frustración que el movimiento al que pertenezco le faltaron 40.000 votos para superar el umbral, pero estamos en pie de lucha, hay que seguir haciendo pedagogía social, avanzando, que la gente deje de ser autónoma y deje de estar sometida a esa servidumbre voluntaria con la cual se arrastran ante los políticos tradicionales”.

El candidato recordó que Gustavo Petro le ofreció participar en el Pacto Histórico, pero existió una divergencia entre ambos. “Decidí irme en una lista abierta con Fuerza Ciudadana, la cual encabezaba. Le agradezco a Petro porque ha sido generoso conmigo, pero creía que las listas abiertas eran las mejores. No me arrepiento de nada, yo sabía de que se corría el riesgo de no conseguir el umbral”, destacó.

Añadió que no hará responsable a nadie de lo ocurrido. “Creo que hay cosas oscuras, porque nosotros veníamos subiendo y subiendo el umbral, pero de repente se paró. Ya hay un equipo de abogados contratados, expertos en derecho electoral, que se encargarán de hacer las indagaciones”, dijo.

Petro, ante la aceptación que recibió Tobón en las urnas, dijo que aunque no tendrá una curul, las puertas políticas se le abrirán al abogado. “Los antioqueños somos coloquiales y así le responderé: cada día trae su afán. Es un acto generoso de Petro, estamos en la lucha y yo lo apoyo en las presidenciales”, manifestó a SEMANA.

Fuerza Ciudadana obtuvo escasos 439.596 electores, al menos en el 99,41 % del conteo. Aunque la cifra aparentemente es baja, Petro requiere a esos electores en sus toldas de cara a la primera vuelta presidencial.

“Lamentablemente era el momento de la lista cerrada y fuerza ciudadana no lo entendió, sacrificó dos o tres curules al Senado. Los seguimos convocando al gran Frente Amplio por la Paz y la Democracia”, concluyó Petro.