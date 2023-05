Gobierno da por superada la “fricción” que se presentó con el Fiscal General

El ministro de Justicia, Néstor Osuna aseguró que para el Gobierno ya está totalmente superada la “llamarada” que se presentó el pasado viernes tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro cuando aseguró que él era el jefe directo del Fiscal General.

Osuna, quien participó en la reunión que se llevó a cabo en la tarde de este martes en el Palacio de Justicia con los presidentes de las altas cortes, manifestó que se llegó a la conclusión que el Gobierno “no tiene ni ha tenido ninguna fricción con el poder judicial en el respeto de la autonomía e independencia de la Rama Judicial, y está atento a escuchar a todos los jueces de la República”.

Presidente Gustavo Petro, Reunión con Magistrados - Foto: Suministrado a Semana

En este sentido aseguró que “cualquier pequeña fricción de la semana pasada pudo causar alguna llamarada en la opinión pública está completamente superada”. En los encuentros se ha manifestado la necesidad de fortalecer la institucionalidad.

“Este Gobierno de cambio necesita como aliado en contra de la impunidad al poder judicial”, precisó el Ministro en medio de una rueda de prensa que se llevó a cabo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el norte de Bogotá.

Presidente Gustavo Petro, Reunión con Magistrados - Foto: Suministrado a Semana

Tras el encuentro, que duró dos horas, los presidentes de las altas cortes emitieron un comunicado en el que se hizo un llamado para respetar la separación de poderes consignado en la Constitución Política de 1991 y al respeto a las instituciones. En la comunicación se destacó el “espacio de encuentro” con el jefe de Estado en el que se “reafirmó la adhesión al principio de separación de poderes como presupuesto esencial del Estado de derecho”.

En la reunión estuvieron presentes los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena; del Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez Naas; Corte Constitucional, Diana Fajardo, y Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán.

El fiscal general Francisco Barbosa, se quedó esperando al ministro de justicia, Néstor Osuna en la U Externado - Foto: Fiscalía

“Como representantes de las jurisdicciones ordinaria, contencioso administrativo, constitucional y del órgano de gobierno y administración de la Rama Judicial, coincidimos con el señor presidente de la República en la necesidad de mantener el firme compromiso de encauzar las diferencias a través de los mecanismos institucionales, dentro del respeto irrestricto a la autonomía e independencia judicial”, precisa la comunicación de tres párrafos.

Los magistrados de las Altas Cortes hicieron un llamado a los dirigentes políticos, actores institucionales y sociales para que acompañen “el propósito común de avanzar dentro del estricto marco de sus competencias, en la colaboración armónica entre las distintas ramas del Poder Público para el cumplimiento efectivo de los fines esenciales del Estado, así como a preservar un diálogo franco, directo y constructivo”.

Reunión del Presidente Petro con altas cortes. - Foto: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Este pronunciamiento se suma al que hizo la Corte Suprema de Justicia el pasado viernes. En esa oportunidad, el presidente de ese alto tribunal, Fernando Castillo Cadena, advirtió que “desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”.

El motivo de la polémica

El viernes, el fiscal Francisco Barbosa le hizo un llamado de alerta a la comunidad internacional ante una “seria amenaza a la independencia de la justicia” de parte del presidente Gustavo Petro. Desde España, a raíz de las diferencias con Barbosa, Petro sostuvo: “Yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él”.

Reunión Presidente Gustavo Petro con los Magistrados de las Altas Cortes - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En diálogo con SEMANA, el fiscal Barbosa rechazó esa declaración. “Esa es una gravísima manifestación contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del Estado de derecho”, dijo.

“A mí, como fiscal general, me eligió la Corte Suprema de Justicia, y el presidente no es mi jefe ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes. Su declaración implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la República. La justicia colombiana y la Fiscalía están en serio peligro con esas declaraciones. Si ese es el criterio que tiene el jefe de Estado, la Fiscalía, una vez termine mi período, podría ser una dependencia de la Casa de Nariño”, advirtió Barbosa.