Gobierno defiende a Francia Márquez tras señalamientos por crisis de africanos en El Dorado

Una niña migrante de 8 años y otro de 13, originarios de Guinea, fueron hallados solos en el aeropuerto de Bogotá con un día de diferencia, en casos registrados por primera vez en Colombia. Los menores africanos no se conocían, llevaban unos diez días deambulando por el terminal aéreo y tenían vuelos hacia El Salvador, según Migración Colombia.

Cancillería contempla cambiar la norma para evitar tránsito de migrantes en El Dorado: “pero no lo vamos a hacer sobre la carrera”

Los dos menores no están relacionados entre sí, aseguró Migración en un boletín, pero “ambas situaciones son casos que hasta ahora no se habían registrado”. Los menores planeaban pasar por Centroamérica para seguir hacia Estados Unidos. “Parece que la ruta de migración africana está yendo por El Salvador”, precisó la subdirectora del ICBF, Adriana Velásquez.

“No hay ninguna relación entre el viaje a África y el aumento de este flujo migratorio”, dijo el vicecanciller Francisco Coy. “Algunos de ellos ya han definido su proceso de viaje y otros no. El 80% de las personas que llegan en el vuelo de Turkish son de países africanos con la intención de pasar hacia el norte y no permanecer en Colombia”, agregó el funcionario, al señalar que en El Dorado no hay ninguna crisis humanitaria sino una “congestión”. De igual manera, recordó, que él acompañó esa delegación a África con la ministra y vicepresidenta Francia Márquez y relacionarlo con la situación actual en la terminal aérea es errado.