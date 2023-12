Gobierno pone freno a cambios en el Metro de Medellín; aquí las razones

Federico Gutiérrez le envió un mensaje al primer mandatario para que no respaldara esta propuesta porque sería un “golpe” para el sistema de movilidad del Valle de Aburrá y lo invitó a conversar. Lo mismo hizo Andrés Julián Rendón.

No obstante, Aníbal Gaviria fue el que midió las consecuencias: “Buscan saciar ambiciones y alimentar revanchismos a costa de la tradición de manejo técnico y transparente del Metro. Seguiremos defendiendo esta institución”.

Los argumentos del Gobierno

Fueron dos argumentos los expuestos. En primer lugar, se alegó que ellos tienen derecho a conocer el material que será discutido con siete días de anticipación. Sin embargo, a pesar de pedirlo, no se recibió respuesta por parte de la Alcaldía.

Con todo esto, el mandatario encargado no se ha referido al encuentro. El que sí habló fue el gobernador Aníbal Gaviria, quien emitió un comunicado dirigido a la opinión pública, donde mostró optimismo por la posición del Gobierno.

“Celebro la petición realizada por los cinco miembros de la junta directiva, en la cual le solicitan al alcalde que cancele la reunión extraordinaria citada para este jueves por todas las irregularidades que he venido señalando”, dijo Gaviria.

Oficialmente, la cita no se ha frenado.

Los congresistas Paola Holguín y Juan Espinal detallaron que la convocatoria a la junta directiva tiene falencias, como que no se especificó en qué consisten los cambios que se quieren hacer al manual de funciones y requisitos, por lo que señalan que los miembros de la junta directiva, que no fueron los citantes de esa reunión, no han podido estudiar en qué consisten esas modificaciones.