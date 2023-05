Gustavo Petro habló con SEMANA y explicó qué es y qué no es su llamado a la “revolución” y a salir a las calles

SEMANA: Presidente, acaba de llegar a España, ¿cuáles son las expectativas y la agenda de esta visita de Estado?

Gustavo Petro: Las expectativas son amplias, porque España va a tomar la presidencia de la Unión Europea, es decir, prácticamente estamos visitando las personas que van a dirigir a toda Europa. Las reuniones, entonces, se plantean como una cumbre entre el CELAC ―que es la entidad que aglutina a los países latinoamericanos― y la Unión Europea. Eso hace mucho tiempo no se hace, y puede generar un camino de interrelación entre Europa y América Latina nuevo y más poderoso. Nosotros vamos a proponer unos temas que, obviamente, tienen que ver con un nuevo tipo de inversiones en la región y debido al contexto, porque así se desarrollan todas las reuniones internacionales, el tema superación de la crisis climática.

El presidente Gustavo Petro y la primera dama, Verónica Alcocer, llegan a España en medio de su visita de Estado al país ibérico. - Foto: Presidencia de la República

Tras el “balconazo”, usted dejó al país con varias preguntas. Muchos dicen que incita a la protesta social, a la violencia y al no respeto de las instituciones cuando dijo que: la no aprobación de las reformas, incita a la revolución...

G.P.: Acaba de decir “violencia y romper las instituciones” y eso no es cierto. En ninguna parte hemos pronunciado esa frase, así que ojo, porque entonces eso es lo que incentiva la gente a pensar de otra manera a la que hemos propuesto. Indudablemente, queremos cambios, y por eso fuimos elegidos. Los cambios implican cambios de normas, las hemos presentado, no son las únicas, pero están en la discusión pública. Eso no es romper instituciones, eso es usar las instituciones, porque para eso son para que puedan tramitar los cambios.

Ahora ningún cambio se puede presentar en una sociedad si no hay un respaldo popular, no se pueden imponer. Y el llamado a la presencia de la población en las calles no es un llamado a la violencia, al contrario, entre más se pueda expresar la población pacíficamente menos violencia habrá en el país. La violencia de Colombia tiene que ver con la represión de los llamados de la población, de las expresiones de esta. Si un gobierno responde con fuego, con muertos, con represión, con cárcel, lo que cosecha es violencia. Cuando nosotros decimos “que la gente salga a las calles”, lo que estamos es disminuyendo la violencia.

Presidente Gustavo Petro desde el balcón de la casa de Nariño. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Presidente, ayer de manera jocosa se refirió a un doble periodo presidencial, ¿se refería a una reelección?

G.P.: Bueno, eso es usar mal las matemáticas. Si uno duplica el tiempo de trabajo por día ―y en las prioridades del gobierno se trabaja 24 horas, que fue lo que dije― pues se multiplica por dos la jornada, y, por tanto, no se necesita reelección. Se hace en el mismo periodo, solo que se trabaja el doble.

Se sabe que ya tiene definido su equipo negociador con el Estado Mayor, ¿podría anticipar quienes van a conformar ese equipo?, ¿es inamovible avanzar hacia el cese fuego bilateral?

G.P.: Los procesos de paz siempre tienen que llevar a un cese al fuego, si no no tiene sentido hablar de paz. Es un paso, por el momento se contempla que en algún momento se llegue a dejar de disparar. Tenemos unas propuestas del lado nuestro que tienen que ver con regionalizar los ceses al fuego, y progresivamente podrían aumentar en la geografía nacional. También se propone periodizarlos, entonces se puede comenzar con unos ceses al fuego regionales, y a medida que va pasando el tiempo y las confianzas se van construyendo, podemos pasar a que se extiendan en todo el territorio.

Presidente, ¿quiénes serán los que conformen este equipo?

G.P.: La lista se está elaborando, igual ya tenemos que presentarla al igual El Estado Mayor Central. Por el momento la persona encargada de todas las negociaciones es Danilo, ustedes ya lo conocen. Otra persona es Otty Patiño, y las demás ya las conocerán.

Danilo Rueda, alto comisionado de Paz. - Foto: Imagen tomada de Twitter @ComisionadoPaz

Por último, presidente, en el marco de la Cumbre de Venezuela, usará esta reunión para pedirle a Europa que alivie las sanciones contra Venezuela

G.P.: Lo que acordamos en la conferencia, hecha en Bogotá, es que hay que ir en dos caminos, en dos rieles paralelos. El primero es el desmonte de sanciones y un avance en el cronograma electoral concreto y con garantías. En el otro riel, hay que avanzar en las conversaciones con el gobierno y la oposición venezolanos. Pero ese es un tema del que no creo que hablemos mucho en esta ocasión.