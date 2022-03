Gustavo Petro: “si quieren coger el billetico de $50.000 cójanlo, pero voten por Petro, conejo al comprador de votos”

El precandidato presidencial Gustavo Petro volvió a manifestar su temor por la eventual compra de votos que le impida ser presidente de Colombia. Durante su estadía en Chile, en el marco de la posesión de Gabriel Boric como presidente de Chile, el senador instó a los colombianos a que, si son sobornados, tomen incluso el billete pero voten por él. De esta manera, dijo, se le hará “conejo” a quien pretende hacer trampa comprando votos.

“La opinión está con nosotros. El voto libre, popular o no popular, está con el Pacto, ha comprendido la posibilidad del cambio en Colombia. Y lo que siempre ocurre, la compra de votos sobre la persona más necesitada. Esa persona, él o ella, va a tener un balance: su corazón a favor del cambio o su bolsillo necesitando el dinero. ¿Qué pesará más?”, dijo el senador y precandidato presidencial en diálogo con Noticias Caracol.

Gustavo Petro, precandidato presidencial - Foto: Alexandra Ruiz

“Si gana el corazón en Colombia, ganamos. Si gana el bolsillo, perdemos y pierde Colombia. Le pido a toda la sociedad no vender el voto, pero si eso pasa, Colombia sigue igual, manejada por ladrones y asesinos. Es más, si quieren coger el billetico de $50.000 cójanlo, pero voten por Petro”, agregó entre risas. “Que le pongan conejo al comprador de votos y cambien la historia de Colombia”, reafirmó.

El precandidato presidencial Gustavo Petro ha venido reiterando recientemente qué papel asumirá en caso de ganar o perder las elecciones presidenciales. El martes pasado, en el cara a cara organizado por SEMANA y El Tiempo, el líder de izquierda dijo que si no hay fraude, aceptará los resultados. “Nosotros vamos a tener unos mecanismos, vamos a tener unos 150.000 guardianes del voto, tendremos millones de personas en las calles esperando el resultado. Si la Registraduría garantiza los datos con absoluta transparencia, no hay problema”, dijo. El precandidato del Pacto Histórico afirmó que, “si hay evidencia generalizada de fraude detectado por la ciudadanía en las mesas de votación, nosotros no aceptaremos el resultado de las elecciones”.

De acuerdo con Petro, no hay garantías de que no vaya a existir un posible fraude en las elecciones de 2022. “Nosotros teníamos por ley el derecho a auditar el software de Indra, pero Pastrana, hijo de un fraude electoral y quien indujo al país a la violencia, le parece que entonces la ley no nos cobija y no tenemos derecho a auditar. Entonces, tengo que decirle al país que de nada nos sirve auditar el software porque no cuenta sino los datos que le entrega la Registraduría y esos datos pueden llegar envenenados si hay fraudes generalizados en las mesas de votación”, aclaró.

En caso de evidenciarse un fraude, dijo que exigirá un escrutinio voto a voto de todas las mesas del país con todas las veedurías de todos los partidos, organizaciones ciudadanas e internacionales. “Se vuelve a contar voto por voto”. ¿Y qué ocurrirá en la calle?, preguntó la directora de SEMANA, Vicky Dávila. “En la calle estará la ciudadanía porque la dueña de la calle es la ciudadanía. Ustedes tranquilos que, de nosotros, no surgirá la violencia”, respondió.

Foto de referencia sobre una urna de votación - Foto: Getty Images/iStockphoto

“La Policía no está capturando a los compradores de votos. No captura a Aida Merlano, a Char, a Gerlein, al señor Acuña, el fiscal no está investigando, están comprando centenares de miles de votos. Ya, en este momento, hay fraude electoral porque la compra de votos es un delito y no hay una acción de delitos para comprobarlo”, dijo. Finalmente, Petro le pidió al Gobierno “que detenga ya la irrigación de dineros públicos y evite la compra de votos en Colombia que ya se está presentando”.