Indra le responde a Pastrana y dice que empresa cercana a él es la encargada de hacer el conteo de votos

En las últimas semanas se ha puesto un manto de duda sobre los comicios en los que se elegirá Congreso y presidente. Incluso se ha hablado de un posible fraude electoral.

Uno de los más insistentes con estos señalamientos ha sido el expresidente Andrés Pastrana, quien ha denunciado que el contrato, otorgado a la empresa Indra, para proveer el software para hacer auditoría al proceso electoral y para apoyar una de las fases del escrutinio, habría sido adjudicado a dedo. También señaló que el candidato Gustavo Petro se habría reunido con directivas de esta empresa española.

Sin embargo, en diálogo con SEMANA, el vocero de Indra, el abogado Jesús Albeiro Yepes, desvirtuó los señalamientos de Pastrana y aseguró: “Absolutamente nada de lo que dijo el señor expresidente se corresponde con la verdad”.

Adicionalmente, Yepes reveló que la participación de Indra es “marginal” en el proceso de escrutinio, pues el grueso de la logística para el conteo de los sufragios estará a cargo de una unión temporal, conformada por varias empresas, entre las que está una compañía con la que, según él, “tiene cercanía el expresidente Pastrana”.

SEMANA: Se habla de una reunión entre Gustavo Petro y directivas de Indra ¿Esa reunión se dio? ¿En qué circunstancias?

J.A.Y: No existió una reunión propiamente del candidato Gustavo Petro e Indra, ahí hay una imprecisión. La organización Euroamérica es una entidad muy preocupada por los temas sociales, económicos y políticos, especialmente de América. Esta organización invitó a Gustavo Petro a un evento al que asistieron más de 35 empresas, allá se trataron distintos temas. Es cierto que hubo un delegado de Indra en esta reunión, pero no para hablar de temas electorales. No se puede olvidar que Indra tiene inversiones millonarias en Colombia y que está preocupada por los temas sociales. Esta empresa aporta a Colombia más de 4.000 empleos, está en toda la infraestructura aérea, terrestre, en la salud. Así que en esa reunión no se tocaron temas políticos y menos electorales.

SEMANA: El expresidente Andrés Pastrana señala que el registrador Alexander Vega, a nombre de Indra Sistemas S. A., invitó en 2019 a líderes políticos colombianos a Madrid - entre los que estaban el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, el gobernador de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y el representante Erasmo Zuleta con el objetivo de dar a conocer un programa de big data. Asegura que esa reunión fue en las instalaciones de Indra. ¿Bajo qué circunstancias fue esa reunión?

J.A.Y: Primero, Indra no tiene ningún tipo de relación personal, económica o contractual con el señor registrador Alexander Vega. Si el señor registrador Alexander Vega estuvo en las instalaciones de Indra viendo equipos o tecnología es algo indiferente para el tema que estamos tratando. Debe saber que Indra tiene en España un show room al cual asisten jefes de Estado, líderes políticos, empresarios e interesados en saber sobre las últimas tecnología y cómo pueden funcionar los manejos de redes, cómo hacer una campaña, eso es un sistema abierto.

Esa es una sede abierta, allá van miles de personas que se pueden enterar, pueden hacer negocios, pueden hacer contactos pero Indra no tiene ninguna responsabilidad.

Eso es como decir que el dueño de un centro comercial tiene que responder por los que van y visitan ese establecimiento. Si el señor registrador estuvo en ese lugar, era porque quería analizar cómo modernizar la tecnología de la Registraduría, pero no porque Indra lo haya invitado.

Además, las personas que se dice que fueron con el registrador, en ese entonces eran particulares, no estaban en el ejercicio de funciones públicas.

Jesús Albeiro Yepes, vocero de Indra - Foto: Jesus Yepes Abogados

SEMANA: ¿Qué relación tuvo Indra con el registrador Alexander Vega? ¿Es cierto que hizo lobby para esa organización?

J.A.Y: Eso es infundado, falso, dañino y si se quiere injurioso. Indra, con todo el respeto en el mundo por instituciones tan importantes como aquella que sigue llevando una persona que fue jefe de Estado, tiene que decir que absolutamente nada de lo que dijo el señor expresidente se corresponde con la verdad. Eso es injurioso para una empresa como Indra que lleva 40 años en el mundo atendiendo proceso electorales, más de 400 procesos electorales y nunca hemos conocido queja alguna.

SEMANA: Indra tiene el contrato para entregar el software al Consejo Nacional Electoral para hacer la auditoría del proceso electoral ¿Ese software lo manejará directamente Indra o cómo se ejecutará este contrato?

J.A.Y: Ese software única y exclusivamente lo manejan las autoridades electorales, particularmente el Consejo Nacional Electoral. Indra no administra el software, no lo alimenta, no ejerce control. Y las autoridades que acceden a este programa deben hacerlo a través de un sistema de reconocimiento de huella y reconocimiento facial. Indra después de que lo entrega, se aleja y no asume ningún tipo de participación en su control y vigilancia. Ese sistema queda en manos del Estado y solo el Estado puede disponer de él.

SEMANA: El candidato Gustavo Petro se reunió con el presidente español Pedro Sánchez y se sabe que el gobierno de ese país controla el 18% de Indra y tiene pensado aumentar su participación al 28% ¿Qué influencia tiene el gobierno español en Indra? ¿Hasta dónde llega su poder de decisión?

J.A.Y: No es el gobierno español el que es socio, es el Estado español a través de una sociedad. Esa es una sociedad muy importante en España y el Estado participa en las grandes empresas españolas, incluso la Agencia EFE, en las compañías de aviones. El Estado tiene una participación del 18%, pero Indra tiene otros socios que son otras empresas que conforman el restante conjunto accionario. Sus acciones son corporativas, están sometidas a unos protocolos. Es imposible que un partido político o un dirigente político pueda tener incidencia en este tipo de procesos, lejos está eso de la verdad, además cuando se trata de una República monárquica como la española y su democracia española. No creo que nos quede bien a los colombianos, menos a los dirigentes políticos poner en duda la transparencia de esos sistemas de gobierno.

SEMANA: ¿No hay conflicto de interés o cuanto menos un conflicto ético en la reunión entre el presidente español, con influencia en Indra, y uno de los candidatos para las elecciones en las que Indra hará el escrutinio?

J.A.Y: Realmente el presidente del gobierno español no tiene una incidencia en las decisiones corporativas, absolutamente ninguna. El sistema de gobierno corporativo impide que eso suceda. Además, la protección de la transparencia no depende de un partido político sino del sistema de gobierno.

Y quiero que tome nota de lo siguiente: Indra no participa en la esencia del control, el conteo, el escrutinio ni la digitalización del proceso electoral en Colombia, ese proceso es ajeno a Indra, que no tiene capacidad de incidir de manera decisiva en el proceso electoral. En materia de presupuesto, Indra es apenas el 1% de lo que gasta el Estado en el proceso electoral, Indra no cuenta votos, no nombra jurados y no consolida resultados en los primeros niveles, no digitaliza resultados ni diligencia formularios. Indra tiene una participación marginal.

Indra, al momento de las elecciones y a los días siguientes, no tiene incidencia significativa en el resultado del proceso electoral. No participa en el conteo de votos, para eso existe una unión temporal que es la encargada de la logística, de la cadena de custodia y de la ejecución y control electoral, que se llama Disproel.

Esa unión temporal está conformada por varias empresas, entre ellas una empresa muy conocida y cercana al señor expresidente Andrés Pastrana. Es esa unión temporal la encargada de dar cuenta del resultado electoral, ese resultado electoral para nada depende del funcionamiento de la empresa Indra, que solo consolida un resultado global y general nacional para producir unos boletines.

SEMANA: ¿Es decir que la empresa cercana al expresidente Pastrana sí participa en el conteo de votos?

J.A.Y: Hombre, en la logística, en la cadena de custodia, en el seguimiento, en la digitalización.

SEMANA: Se dice que el contrato que se le entregó a Indra para el escrutinio en las elecciones de este año fue ‘a dedo’. ¿Qué tiene por decir frente a estas acusaciones?

J.A.Y: De nuevo, información falsa. La Registraduría adelantó una licitación pública a la cual no concurrieron oferentes, se declaró desierta. Vino un proceso público de selección abreviada, la única que participó fue Indra, pero un proceso público.

SEMANA: Es muy raro que solo se haya presentado Indra para un contrato de 27.000 millones de pesos…

J.A.Y: Realmente no son muchas las empresas que tienen la capacidad técnica que tiene Indra, que pudo presentar una propuesta para ser recogida por la Registraduría.

SEMANA: Distintos sectores políticos han expresado desconfianza en estas elecciones y en los resultados. ¿Qué piensa Indra de esto?

J.A.Y: Indra lo único que puede decir es que llevamos 20 años participando en los procesos electorales colombianos, en un nivel realmente marginal. En estos 20 años se han elegido presidentes como Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y alcaldes como Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López. Además, se estuvo en el proceso del plebiscito y no se conoce un solo reclamo, una sola observación a ese proceso.

Lo que ha hecho mucho daño es que un expresidente sin fundamento dañe una noticia de esta naturaleza. No obstante el jefe de Estado ha dicho que Indra es una empresa seria y que en Colombia se puede tener confianza en el proceso electoral.

SEMANA: ¿Cómo se va a blindar que no haya manipulación en los resultados?

J.A.Y: Indra lo que puede decir es que su trabajo es transparente, como lo ha hecho por más de 40 años, tiene cero investigación. Nunca Indra ha intervenido indebidamente.

Pero esa pregunta qué bien que se la hagan a las empresas que bien conoce el señor expresidente Andrés Pastrana, porque esas son las que tienen lo sustancial del proceso electoral en sus manos.

SEMANA: ¿Cuál es la empresa con la que tiene relación el expresidente Pastrana?

J.A.Y: Esto que estoy diciendo no es especulativo, lo digo con mucho respeto por la empresa, lo digo con mucho respeto por el expresidente, pero se conoce desde hace años que el señor expresidente es cercano a una empresa con mucho reconocimiento, con mucha trayectoria, como lo es Thomas Greg.

SEMANA: ¿Qué sabe de Thomas Greg?

J.A.Y: Ha participado hace más de 12 años en los procesos electorales colombianos e integra la Unión Temporal Disproel, que es la responsable de la logística, de la cadena de custodia y de los procesos de preconteo y escrutinio.