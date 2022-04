Gustavo Petro y Francia Márquez firman acuerdo para “no expropiar”

En el centro de Bogotá, en las instalaciones de la Notaría 17, el candidato a la presidencia por el Pacto Histórico Gustavo Petro en compañía de su fórmula vicepresidencial Francia Márquez firmaron un documento en el que se comprometen a “no expropiar”.

Con ese ejercicio Petro espera ponerle punto final a las voces que han advertido en medio de su campaña rumbo a la Casa de Nariño que su intención es ejecutar una política de expropiación. Cabe señalar que en repetidas ocasiones el candidato a negado esa posibilidad, al poner de presente que cuando fue alcalde de Bogotá no expropió a nadie.

Ese evento contó con la participación de varios integrantes de la campaña política de Petro, quienes destacaron la firma del compromiso para “no expropiar”. Gustavo Bolívar a sido uno de los que ha hecho referencia a ese evento señalando que la iniciativa pretende acabar con el miedo entre los ciudadanos.

“Si incumplo lo que dice puedo ser procesado por falsedad en documento público, mi firma es en un documento público, incumplirlas significaría un delito”, sostuvo Petro.

“Manifiesto que no tengo ningún impedimento legal para hacerlo y lo hago bajo mi completa responsabilidad, hago la declaración bajo juramento para que sirva como testimonio para los colombinos y colombianas de cómo será mi presidencia”, aseguró.

Gustavo Petro y Francia Márquez en la notaria firman documento de no expropiar - Foto: Alexandra Ruiz

También dejó claro: “La campaña del cambio verdadero y profundo de Colombia está siendo atacada constantemente con mentiras, rumores y desinformaciones. Hay quienes permanentemente intentan sembrar dudas sobre mis propuestas y mis intenciones para con el pueblo colombiano e inventan la sombra de una supuesta expropiación para espantar incautos”.

“Nada más alejado de la realidad. Ante esta campaña del miedo, me veo en la obligación de hacer este compromiso con el conjunto de la sociedad colombiana.

Con contundencia afirmo que mi propuesta de transformación para este país no se fundamenta ni incluye ningún tipo de expropiación”, subrayó.

De la misma manera anotó en la Notaría 17: “Invito al resto de los candidatos presidenciales a que también juren que no expropiarán. Y que no expropiarán con acciones ni con omisiones. Porque el Estado colombiano lleva muchos años permitiendo que terratenientes y nuevos ricos conserven tierras expropiadas de campesinos y labriegos, mediante la expansión del paramilitarismo cohonestado por la institucionalidad y fuerzas políticas con representación en el Congreso. Eso también es expropiación y, si los colombianos y colombianas me eligen presidente, no la permitiré bajo ningún motivo”.

“Atención cae otra farsa. Hoy, ante notario, a las 11 AM, @petrogustavo se compromete ante el país y el mundo a no expropiar nada ni a nadie. Nunca lo pensó, nunca lo dijo pero lo deja claro para desmontar la calumnia sobre la que cabalga la campaña Duque II. #ConPetroHastaElFinal”, publicó el senador Bolívar en su cuenta de Twitter.

ATENCIÓN

Cae otra farsa. Hoy ante notario, a las 11 AM, @petrogustavo se compromete ante el país y el mundo a no expropiar nada ni a nadie.

Nunca lo pensó, nunca lo dijo pero lo deja claro para desmontar la calumnia sobre la que cabalga la campaña Duque II.#ConPetroHastaElFinal — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) April 18, 2022

En desarrollo...