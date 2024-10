Habla familia de joven que murió en estación de Ibagué y revela supuestas amenazas de Policía: “Cuando vuelvas, te voy a matar”

Sin embargo, esta historia no convence a la familia de la víctima, así lo dejó claro Yuri Vaquero, hermana del joven, quien habló con la emisora Blu Radio y aseguró que las personas que estaban presentes en el sitio al momento de la captura desmintieron que su familiar estuviera armado.

“ Las personas que estaban ahí dicen que es mentira, que no tenía ningún cuchillo, simplemente fue una pelea a empujones y a puños, pero en ningún momento él sacó un arma blanca”, contó.

La familia asegura que el hombre no tenía comportamientos violentos. | Foto: Redes sociales

Yuri sostiene que su familiar en todo momento se encontraba esposado, por lo que era imposible que se pudiera suicidar. Además, manifestó que los cordones, objetos con los que supuestamente atentó contra su vida, estaban en su calzado, por lo que la versión de las autoridades no concuerda.

Amenazas

La mujer asegura que un uniformado de la institución lo tenía amenazado de muerte, por lo que no cree que el fallecimiento de su hermano se trate de un asunto de suicidio, sino que hay algo detrás: un abuso de autoridad, según ella, acabó con la vida del hombre de 20 años.

“Un policía lo tenía amenazado, él me contó que una vez le dijeron: ‘Te tengo entre ojos, y cuando vuelvas acá te voy a matar’. Siempre lo esposaban y le daban golpes. Esta vez, siento que lo golpearon mucho y lo mataron”, señaló.

Otro hecho extraño es que Yuri manifestó que se enteraron de la muerte de su hermano después de que a un amigo de su esposo le llegara una foto de su cadáver, aunque no han logrado saber qué persona fue la que tomó la imagen y cómo llegó hasta ellos. Además, a esto se le suma que, de acuerdo con su denuncia, no les dejaron ver el cuerpo después de lo ocurrido al interior de la estación.

“Nunca nos dejaron ver el cadáver, no sabemos en qué condiciones está, no sabemos nada. Nos dijeron que había muerto, pero no nos dieron más detalles”, precisó.