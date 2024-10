Magistrado Ibáñez pide que se seleccione tutela que busca revelar estudios en derecho del excontralor Carlos Felipe Córdoba

“En Sentencia del 11 de junio de 2024, el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá modificó la decisión de primera instancia, para en su lugar negar el amparo deprecado por la parte. En concreto, explicó que no existió una vulneración al derecho de petición y acceso a la información reclamado por el accionante, pues la respuesta satisface los elementos legales requeridos. No obstante difirió del remedio adoptado por el juez de primera instancia, pues contrario a lo determinado por él, la negativa de amparo no devenía de no haber cumplido alguno de los requisitos de procedencia de la acción, sino del análisis del fondo del asunto”, detalla el documento del magistrado Ibáñez.