Habla mujer acusada de agredir a empleada de Avianca; dice que todo es mentira y demandará a la aerolínea

Esta semana en redes sociales circuló el video de un altercado entre una pasajera que pretendía abordar un vuelo desde Medellín con destino Montería, quien discutía fuertemente con una colaboradora de Avianca, quien solo le pedía usar un tapabocas como demanda la norma ampliamente conocida en el país desde hace años.

En las imágenes se ve a la mujer muy alterada mientras discute con la trabajadora de la aerolínea, a quien pregunta: “¿Dígame por qué me va a negar el embarque? ¿Usted me va a negar el embarque a mí? ¿Qué le pasa?”.

Agresión física y verbal por pedirle que cumpla una norma tan básica como usar el tapabocas ? De verdad hay que revisar qué es lo que está pasando ... terrible me parece esto ! Cómo está la funcionaria de @Avianca ?? @AerocivilCol pic.twitter.com/YFx2gG6Ci7 — Eli (@Dime_Eli) October 26, 2022

En ese momento, se escucha lo que al parecer es un fuerte golpe contra la empleada de la aerolínea. En diálogo con SEMANA, la mujer protagonista de las bochornosas imágenes aclaró que fue un intento de tumbarle el teléfono a la empleada de Avianca, debido a su molestia y, según ella, por la “arrogancia” de la trabajadora.

Luego de ello, la pasajera airada siguió diciendo: “¿Qué le pasa, estúpida? ¿Cómo me va a hacer perder mi plata?”.

Sobre ese punto, la mujer (cuyo nombre este medio se abstiene de publicar) dice que sintió una actitud despectiva, desafiante y arrogante en su contra, y que eso no se ve en el video porque le falta la parte inicial que detonó todo el asunto, cuando la trabajadora, al parecer, “abusaba” de su autoridad para negar su ingreso al avión.

La pasajera manifiesta que no hubo ninguna agresión verbal hasta ese punto e insiste en que no la golpeó, pues de haber sido así habría llegado la Policía y a ella la habrían detenido e, incluso, otros trabajadores de la aerolínea habrían intervenido.

La madre del menor que aparece en el video asegura que se ha visto muy afectada, ya que por la difusión del video por parte de la funcionaria su hijo no ha querido volver al colegio, por temor a lo que puedan decirle en la institución, debido a que en las imágenes se ve claramente su rostro, detalle que -dice- ha afectado su salud emocional.

Asimismo, sostiene que se encontraba en el aeropuerto de Medellín tres horas antes del vuelo, pues venía desde Madrid, España, y allí tuvo que hacer escala, ya que su destino final era Montería.

En entrevista con SEMANA, cuenta que todo empezó luego de que acudiera al llamado de los colaboradores para hacer la fila y empezar a hacer la respectiva verificación de los datos y el tiquete.

“Cuando nosotros estábamos en la fila, pasó un chico de Avianca y revisó los pases para abordar, revisar los equipajes, los documentos. Yo estaba ahí junto con mi hijo; el chico los revisó y seguimos adelante. Cuando llegamos ya al punto donde están las chicas que piden los pases para escanearlos para poder ingresar al avión, una de las personas que estaba ahí me dijo: ‘Ay, señora, hágame un favor y póngase el tapabocas’ y le dije ‘listo’”, comentó la mujer, que prefiere reservar su nombre por seguridad.

“Entonces caminé cinco pasos más, dejé las maletas en el piso, saqué los tapabocas, le di uno a mi hijo, me puse el tapabocas yo... y pues, no sé... como la reacción de que yo había seguido caminando por el pasillo para ingresar al avión, seguro le molestó”, agregó la usuaria.

“Cuándo voy más o menos por la mitad del pasillo, la chica me dice: ‘Señora, ¿usted para dónde va, si yo no le he dado autorización de ingreso?’. Y yo le dije ‘ya me puse el tapabocas y el compañero que estaba atrás, ya me revisó los documentos y el pase de abordar. Entonces [la auxiliar de vuelo] me gritó desde dónde estaba: ‘¡Es que aquí la que da la autorización de quién entra y quién no entra, soy yo! Si yo digo que usted no aborda ese avión, no aborda y punto!”, continuó.

La pasajera califica esa como una actitud desafiante: “Yo le dije ‘¿por qué, si acá están los pasabordos? Si los necesita ver de nuevo, listo. Y le mostré los pasabordos, no los quiso ver. Dijo: ‘Es que si yo le digo que usted no entra, no entra y punto. Y yo dije: ‘¿Y usted como quien se cree o quién es para negarme el ingreso sin ningún motivo? Le estoy mostrando los pasabordos, me estoy poniendo el tapabocas (porque lo tenía puesto) y las cámaras lo pueden demostrar -no sé si otra cámara había en el lugar, pero se puede demostrar que no fue cierto el motivo por el que ella menciona que inició toda esa discusión, porque yo tenía puesto el tapabocas-”.

“Entonces es ahí cuando me dice, ‘hágame el favor y se retira que usted ya no ingresa al avión’, le dije: ‘¿Pero por qué no me va a dar ingresar al avión?’, me contestó: ‘Porque yo lo digo’. Y yo pregunté: ‘¿Cuál es la razón por la que usted no me va a dejar ingresar?’, ella me respondió: ‘Porque yo le digo’. Y empezó a reírse, entonces yo me salí; en ese momento fue cuando empezó a grabar lo que mostró, que claramente no es la grabación completa”, agregó en su relato a SEMANA.

La viajera también manifestó que, al momento de negársele el abordaje, pensó que fue “sin ningún motivo”. “¿Qué fue lo que sucedió realmente?, o sea, ¿le herí el ego?, ¿le herí sus sentimientos por haberme pasado? -y no sé, como... de manera inconsciente, porque ya habían revisado todo y ni siquiera quiso revisar mi celular para volver a pasar el pase de avión-”, agregó.

La mujer afirmó también que le molestó la manera “grosera” como se refirieron a ella y el modo en que le dijeron que no abordara el vuelo. “Fue cuando yo perdí los estribos, me puse muy de mal genio y ahí empecé yo a discutir con ellos y a reclamarles. Entonces, cuando ya me vieron enojada, me dijeron: ‘Ay no, usted no ingresa porque usted está muy alterada y nosotros no podemos dejar ingresar una persona alterada al avión’”, dijo.

Ante eso, dice que contestó: “¿Pero por qué me alteré, si yo no entré de mal genio? Ni entré saltándome ninguna de las reglas que ustedes pusieron aquí. El tapabocas me lo puse, aquí tengo el pase de abordar, díganme cuál es la razón; claro que estoy molesta porque me van a hacer perder una reunión a la que tengo que llegar y no tengo ni siquiera la razón del porqué no me van a dejar ingresar, entonces la funcionaria dijo: Mírese, mire cómo está de mal genio”.

“Esa provocación claramente me sacó de casillas y cuando ella empezó a grabarme, yo le dije: ¡Respete que estoy con mi hijo, hágame el favor y no sea tan atrevida, no me grabe más!’, a ella no le importó y empezó a gritar ‘Esta señora me está agrediendo Capi, Capi’”, agregó.

La mujer agrega que, al reclamar a Avianca por la actitud de su trabajadora, desde la aerolínea le preguntaron por qué no grabó lo sucedido para sustentar su versión de los hechos, algo que calificó como “cínico”.