Habla Salvatore Mancuso, afirma que va a trabajar por la paz, advierte que tiene miedo y que la situación del país es preocupante

El exjefe máximo de los paramilitares, quien sembró el terror en el país, se refirió al nuevo y cuestionado rol como gestor de paz que acordó con el gobierno del presidente Petro y afirmó que “ el señor presidente de la República me designó gestor de paz muy amablemente, cosa que agradezco, la oportunidad para poder trabajar por el país. Básicamente, el levantamiento de órdenes de captura en mi contra se hace porque cumplí, no le debo nada a la justicia colombiana, no le debo nada a la justicia de ningún país del mundo. Así que, ahora que he recuperado la libertad, esa gestoría de paz que me impidieron ejercer por una prolongación ilegal y arbitraria de la privación de mi libertad, hoy empezaré a trabajar en ello”.

Fue hasta este miércoles que el Tribunal Superior de Barranquilla, entregó algunos reportes al Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), donde advertían que no tenían requerimientos o medidas de aseguramiento pendientes en contra de Salvatore Mancuso y que, por tanto, no se oponían a su libertad. Con esa notificación el Inpec avanzó y cumplió con el anhelo del excabecilla paramilitar, quien salió ayer de La Picota.

“Como ser humano siento miedo, decir que no siento miedo por las situaciones que puedan suceder, eso produce temor, pero me llena de compromiso y voluntad avanzar, continuar y lograrlo (la paz). Cuando llegué a Estados Unidos me iban a imponer una condena que superaba las trece cadenas perpetuas, no se lo conté a mi familia para no preocuparla, pero logré conseguir que esta situación adversa cambiara. Para el caso de Colombia creo que podemos lograr la paz, tenemos un conflicto en el que se ha negociado con los rebeldes, pero no con las otras organizaciones que representan el 70 % del conflicto”, afirmó Mancuso.