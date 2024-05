Hay preocupación en Barranquilla por los posibles traslados de Sura a otras eps tras anuncio de la compañía

La empresa promotora de salud Sura anunció este martes 28 de mayo de 2024, que le había solicitado al gobierno su salida progresiva del sistema de salud colombiano lo que genera una nueva crisis en el país.

Mediante un comunicado de prensa, la compañía señaló que esta determinación se da debido a la compleja situación que atraviesa el sistema de salud en todo el territorio nacional. Asimismo, enfatizó en que se deben tomar medidas oportunas para evitar un mayor deterioro que les impida cumplir con las obligaciones asumidas.

“Hemos presentado un Programa de Desmonte Progresivo ante el Gobierno nacional, con el fin de retirarse del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La solicitud de autorización fue radicada hoy ante la Superintendencia Nacional de Salud”, precisó.

La EPS Sura de Cali en la Pasoancho con 50. Los pacientes desconcertados con la noticia del retiro de Sura del sistema de salud. Foto Jorge Orozco. | Foto: El País

Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana, manifestó que el sistema de salud en el país vive una “desfinanciación histórica” y recalcó que entre 2022 y 2023 la EPS registró unas pérdidas netas por más de 360.000 millones de pesos.

Incluso, la directiva señaló que Sura proyecta que las pérdidas para 2024 podrían llegar hasta los 500.000 millones de pesos, suma que confirma la inviabilidad de la empresa promotora de salud en las condiciones actuales.

“Hemos realizado un gran esfuerzo para continuar en el sistema de salud, con la firme motivación de cuidar a cada una de las personas que ha confiado en EPS Sura. Como lo ha reiterado en distintas oportunidades EPS Sura, la situación del sistema de salud en Colombia es un problema histórico y estructural”, expresó

De igual manera, añadió lo siguiente: “Esta coyuntura se agudiza por el masivo traslado de usuarios a las EPS que continúan. El sistema de salud enfrenta una desfinanciación histórica que compromete su sostenibilidad. En EPS Sura, hemos perdido 360.000 millones de pesos entre 2022 y 2023, lo que agotó nuestro patrimonio”.

¿Qué dicen los usuarios en Barranquilla?

Ante este panorama que hoy atraviesa el país, SEMANA dialogó con varios usuarios que desde hace varios años se encuentran afiliados a la eps Sura y que hoy no saben cuál será el destino que les espera con los traslados.

Para una comunicadora social de la ciudad de Barranquilla que prefirió no identificarse, lo que ha ocurrido es una situación muy compleja porque no sabe lo que le espera con un nuevo cambio, pues asegura que no tiene mucho tiempo de estar afiliada a esa eps.

“Todo esto da un poco de miedo porque uno no sabe qué es lo va a pasar, pero esperemos que el traslado no sea tan traumático. En términos generales la atención es buena, soy nueva en la eps, pero mis papás llevan más tiempo y no han tenido problemas”, expresó.

Eps Sura. | Foto: Alejandro Acosta

De igual manera, indicó que en medio de las crisis que vive el tener una póliza de salud es la mejor opción en estos momentos.

“Ante este panorama tener una póliza o prepagada no es un lujo, es una necesidad. Yo tengo a mi hija con una póliza, pero no es nada económica por lo que tenerla para toda la familia no es sostenible en materia de dinero”, agregó.

Por su parte, Keyla Salazar, una emprendedora del municipio de Soledad, Atlántico, señaló que esta decisión por parte de Sura la tomó por sorpresa porque desde hace varios años que está afiliada el servicio ha sido bueno.

“Esto si crea una incertidumbre sobre qué pasará con el servicio que me vienen prestando, si me van a trasladar ¿Qué pasará?. Creo que ya en ninguna eps uno está seguro porque últimamente todas están cerrando”, expresó.

Entre tanto, Nancy Pacheco, sostuvo que estaba en una cita médica con su nieto recién nacido, cuando se enteró de la noticia que no le agradó porque, para ella, la atención de Sura es una de las mejores en todo el país.