Hermano de Luis Andrés Colmenares destapa bajeza que le hizo mejor amigo hace 13 años

“No ha sido fácil, cada año uno cree que se va a apaciguar un poco todo, pero el sentimiento aumenta y las ganas de tener a mi hermano cerca siempre son latentes. Para mis papás tampoco es fácil, pero uno aprende a sobrellevar la situación de no tener al ser querido presente”, expresó inicialmente.

“Había alguien que era gran amigo de mi hermano, alcanzamos a tener una relación después de que él muere. En donde me llamaba periódicamente, pero después me di cuenta de que esas llamadas periódicas eran para saber qué estaban haciendo mis papás”, precisó.

Luego, enfatizó: “Me llamaba para saber qué estaban pensando o qué sabían de lo que sucedió esa noche, entonces ahí fue donde tomé la decisión. Opté por cortar relación alguna con los compañeros de la universidad de mi hermano. Hasta el día de hoy no he tenido ninguna comunicación con ellos”.

Jorge Colmenares reveló que no se habla con los amigos de su hermano | Foto: Facebook/ @JColmenaresEE

Jorge revela reacción de su padre

“Mi padre me comentó que leyó el libro completo. Que en muchos casos difiere, pero que respeta lo que cada uno hace. Tuvo sentimientos encontrados, por el hecho de que una historia que teníamos tan oculta, como la separación de ellos no fue fácil para él. También ver algunos sentimientos que mi mamá no nos contaba, fue sorpresa, pero respeto total”, sentenció.