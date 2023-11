Hombre asesinado en una camioneta al sur de Bogotá sería dueño de varios prostíbulos; se conocen nuevos detalles

Nuevos detalles sobre el caso del hombre asesinado en su camioneta de alta gama en el barrio Santa Fe, al sur de Bogotá, salieron a la luz. Diego Alejandro Aristizábal, de 41 años, como fue identificada la víctima, no solo era conocido por sus antecedentes judiciales, sino que también se desempeñaba como empresario en diversos sectores.

Cantante de música popular fue víctima de los ladrones en Bogotá

“Me bajé de mi camioneta, llevaba un bolsito, y sentí a dos personas encima de mí con un cuchillo. Uno me puso un trapo en la cara”, describió El Tenor en el programa La Red de Caracol TV, donde compartió detalles del incidente. En cuestión de segundos, los asaltantes amenazaron al cantante para que entregara sus pertenencias, y uno de ellos le colocó un trapo impregnado con una sustancia en la cara.

El Tenor expresó su preocupación por la creciente inseguridad en el país, señalando que la gente ya no puede llevar consigo joyas u objetos que llamen la atención de los delincuentes. “La inseguridad está increíble”, lamentó, haciendo hincapié en la necesidad de ser precavido en las calles.

Después del traumático incidente, Breiner Gaster admitió sentirse desmotivado y constantemente temeroso. “Me he sentido superdébil, no sé qué sustancia me dieron”, agregó, destacando que, aunque ha obtenido información sobre la sustancia suministrada por los ladrones, su salud es lo más importante.