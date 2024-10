Hombre que quiso besar a periodista de Red+ después de Colombia vs. Chile resultó ser concejal: “Lo hice sintiendo a mi selección”

El director de Red+ Noticias, Giovanni Celis Sarmiento, se manifestó en redes sociales sobre el hecho en el que un hombre intentó sobrepasarse con la periodista María Juliana Correa, justo cuando ella realizaba un informe en directo para ese espacio informativo.

Según lo dicho por Celis, este sujeto es Julián Andrés Gómez Martínez, presidente del Concejo Municipal de Duitama, Boyacá, contra quien tomarán las “acciones legales pertinentes” por lo sucedido cuando la comunicadora trabajaba desde Barranquilla en el cubrimiento del partido en que Colombia le ganó a Chile 4 - 0.

“Estábamos al aire y un desadaptado intentó besarla al aire. Nosotros repudiamos ese hecho en el momento en el que sucedió, porque es inaceptable que nuestras periodistas, y que cualquier periodista de cualquier medio del país, sea sujeta de este tipo de agresiones, de este tipo de acosos al aire cuando están haciendo su trabajo”, señaló Celis durante una de las emisiones del noticiero.

Así mismo, señaló que este hombre es del partido Cambio Radical, colectividad que hasta el momento no se ha referido a lo sucedido.

“¿Saben que es lo más delicado del asunto? Que averiguando quién es el responsable de este acto de patanería, resultó ser un político. Nada más y nada menos que el presidente del Concejo Municipal de Duitama”, indicó el periodista.

Sobre las acciones que tomarán al respecto, Celis dijo que acudirán a la justicia con el fin de que esta “agresión” no pase por alto y no se permitan más hechos de violencia contra las mujeres.

“A ese señor le tenemos que decir que vamos a acudir a la justicia como debe ser, porque ese tipo de hechos es inadmisible, impresentable, no se pueden tolerar cuando suceden con nuestras periodistas al aire. No es un hecho anecdótico, no lo es; es un hecho de agresión”, sentenció el director de Red+ Noticias.

Qué fue lo que pasó con la periodista María Juliana Correa

La comunicadora, encargada de la sección deportiva de este espacio noticioso, se encontraba en Barranquilla registrando la reacción de los aficionados tras la victoria de Colombia contra Chile por las Eliminatorias al Mundial 2026.

En medio de su cubrimiento, tuvo que salir en directo para mostrar cómo estaba el ambiente tras los tres puntos obtenidos frente a los australes; justo en ese momento, el conejal Julián Gómez interrumpió la transmisión y se lanzó a besar de forma abusiva a la comunicadora, quien, sorprendida, alcanzó a esquivar al sujeto.

Celis, quien se encontraba en el estudio dialogando con Correa, pidió, al aire, respeto por la comunicadora y, además, solicitó al equipo de producción que acompañaba a la presentadora, controlar la situación para impedir que se siguieran presentando ese tipo de situaciones durante el cubrimiento que adelantaban desde la arenosa.

“Lo hice sintiendo a mi selección”, dijo el concejal

El concejal se comunicó con la periodista y el envío un mensaje vía WhatsApp en el que intentó justificar su acción señalando que “no está mal” querer robar un beso y que quiso imitar una “vieja moda de los mundiales”.

“Quiero, claro si no es molestia, ofrecerte una disculpa personalmente, no soy un mal tipo y mucha gente está hablando feo o malinterpretando la situación y no quiero que la gente que no me conoce piense mal, quiero dejar el mensaje o hacer entender que robar un beso ‘con respeto claro, sin mal intención, no está mal’, hay muchas cosas que si están mal y nadie se altera tanto. ¿Recuerdas cuando en los mundiales se volvió moda darle un beso a los periodistas mientras presentaban? Jaja... a mí siempre me gustó, a mí me hubiera gustado, no lo veía para nada mal, un beso es amor, así lo veía yo. Yo quiero ofrecerte una disculpa muy, muy, grande si yo te llegue a molestar o cualquier cosa por el estilo, créeme que fue algo de la alegría y felicidad que uno siente en un momento así”, dijo el concejal.

Red+ también lo entrevistó y allí el político de Cambio Radical siguió justificando su acción señalando que fue malinterpretado.

“Hay una leve confusión, yo soy comunicador social para la paz de la Santo Tomás; estuve muy contento cuando en aquel mundial se puso la moda de darle un beso al periodista. Si ustedes analizan bien el video ahí nunca hay una sola mala intensión. (...) María Juliana, de verdad le pido una excusa muy grande y no me justifico y quiero que sepa que no hubo una sola mala intención”, dijo en entrevista con Red+.

“Aunque se vio mal, pienso que fue un acto, en serio, tal vez de picardía, lo acepto, claro que sí, pero no fue un acto con ninguna mala intención, fue un acto lleno de amor y alegría porque lo hice sintiendo a mi selección y sintiéndolo como aquella vez que lo vi en los mundiales, pero ya entiendo que esto no puede volver a pasar, esto me quedó claro y es una gran lección y, de verdad, le pido una disculpa a todo el que se haya ofendido con esto”, aseguró al concejal.