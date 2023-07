Hostigamiento armado y ataque terrorista empañaron el cierre de inscripciones a elecciones regionales en Valle del Cauca y Cali

En la mañana del sábado 29 de julio también se reportaron ataques a las estaciones de policía de Suárez y en el corregimiento de Mondomo, de Santander de Quilichao, en el departamento vecino del Cauca. Según las autoridades, no se reportaron personas heridas.

En Cali, capital del departamento, la situación no es diferente. Sobre las 9:25 de la noche del sábado 29 de julio se registró ataque con artefacto explosivo contra un Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía.

“Hemos sufrido un atentado terrorista, unos sujetos a bordo de una motocicleta Pulsar negra arrojaron una granada, al parecer de fragmentación, en el CAI del barrio Alfonso Bonilla Aragón. Gracias a Dios no tuvimos vidas humanas comprometidas, no tuvimos lesionados, no tuvimos mayor afectación a nuestra infraestructura. Lastimosamente, falleció un canino que estaba cerca a este CAI”, indicó el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet.