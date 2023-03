“Íbamos a ir al concierto de RBD”: doloroso relato de amigas de la teniente Julieth García, tras la tragedia de helicóptero en Chocó

- Foto: Archivo Particular

El pasado domingo el Ejército vivió una jornada de horror. En Chocó, un helicóptero que cumplía trabajos de abastecimiento cayó de una forma dramática. Los videos que circularon en las redes sociales eran aterradores y muestran que la aeronave giraba completamente descontrolada mientas se acercaba a tierra. En ese hecho perdió la vida la joven teniente Julieth García, enlutando al país, a su familia y a sus amigos.

Amigos de la teniente Julieth García no salen del impacto tras conocer que el helicóptero en el que ella viajaba se accidentó en Chocó. - Foto: Archivo Particular

Los cuatro ocupantes del helicóptero habían muerto: el capitán Héctor Mauricio Jerez Ochoa, el sargento segundo Ricardo Leguizamón, el sargento segundo Johan Orozco y la teniente Julieth García Cordero.

Sobre cada uno se conocieron los reconocimientos que habían obtenido a lo largo de su carrera militar, entre ellos las menciones que había recibido la teniente García Cordero, quien se había convertido en la primera mujer del Ejército en volar un helicóptero UH1N.

SEMANA logró hablar con sus mejores amigas, quienes visiblemente afectadas aún no salen del impacto de la noticia. “Tenemos días buenos y días malos”, dijeron al reconocer que aún no han podido asimilar el hecho, pues creen que no es real.

Las mejores amigas de la teniente Julieth García contaron a SEMANA detalles de su amistad de más de 20 años. - Foto: Archivo Particular

Tatiana Osorio, Luz Helena Guerra y Camila Paredes le contaron a SEMANA que todas se conocen desde hace unos 20 años, cada una con una profesión distinta, pero que la única que había decidido irse por la vida militar era Julieth.

Osorio reveló cuando fue la última vez que habló con su bebé, como de cariño la trataba. “Yo hablé con ella la semana pasada, el martes que fue mi cumpleaños, como a las 11 de la noche cuando me dijo que estaba llegando de Tolemaida, hablamos de mi matrimonio, le pregunté si iba a venir, porque ella iba a ser el alma de la fiesta. Esa fue la última vez que hablamos”.

Tatiana agregó que la teniente estaba muy feliz con su trabajo. “Nunca la vi triste, ella era la alegría del grupo, nunca la vi llorando”.

Julieth García se convirtió en la primera mujer en volar un helicóptero UH 1N. - Foto: YouTube: Fuerzas Militares

El día antes del accidente del helicóptero, el pasado sábado, Camila Paredes, otra de las mejores amigas de la teniente, no se le pasó por la cabeza que esa sería la última conversación que sostendría con su amiga. “Yo hablé el sábado en la noche, me dijo que venía a visitarme a Cartagena, aproveché para decirle cuánto la amaba, siempre nos decíamos cuánto nos amábamos”, relató.

“De las cosas más difíciles de asimilar es eso, es que ella estaba muy feliz, y siempre se le notaba, ella no desperdició el tiempo estando triste, siempre estaba con Dios”, dijo Camila.

Luz Helena, otra de las mejores amigas de la teniente García, contó que las últimas veces que hablaron fue para hacer los planes de ir al concierto del grupo musical RBD. “La última vez que hablamos estaba muy feliz, estábamos muertas de la risa, estábamos planeando ir a ver a Rebelde en Medellín, era algo que nos encantaba a las dos desde muy chiquitas, ella había logrado conseguir boletas”, manifestó Luz Helena.

Tatiana, Camila y Luz Helena recuerdan a su amiga, confidente, parcera, como una mujer amante del reguetón, de la salsa, apasionada por los perfumes y los zapatos, pero sobre todo por ser esa mujer alegre, risueña y recochera que no perdía el tiempo con tristezas, de un corazón bondadoso y llena de sueños.

Por su parte, desde el Ejército indicaron que se esperan los resultados de las investigaciones para determinar qué fue lo que pasó con el helicóptero, que al parecer sufrió una falla mecánica ocasionando la muerte de cuatro destacados militares, que estaban en plan de abastecer a otros uniformados en la convulsionada región del Chocó.