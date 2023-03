Atención: cayó un helicóptero del Ejército en zona urbana de Quibdó, Chocó. Dos de los tripulantes están muertos y buscan a los otros dos

En la zona urbana de Quibdó, en Chocó, cayó un helicóptero del Ejército. El presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó a las autoridades desplazarse de manera inmediata hasta la zona para atender la emergencia e investigar las causas de lo sucedido.

Hace pocos minutos se precipitó un helicóptero del Ejército en Quibdó que cumplía labores de abastecimiento. He dado la orden a las autoridades desplazarse inmediatamente a la zona para atender la emergencia e investigar las causas de lo sucedido. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 19, 2023

Sobre este hecho, se conocieron las crudas imágenes en las que se encuentra la zona de emergencia. La aeronave quedó completamente incinerada, así lo informó el coronel Héctor Alfonso, comandante de la Fuerza de tareas conjuntas Titan.

En llamas se encuentra la zona donde cayó el helicóptero. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Asimismo, la comunidad reportó que partes del helicóptero quedaron afuera de algunas viviendas del sector.

Cayó helicóptero del Ejército en Quibdó, Chocó. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

También se conoció que se trata de un helicóptero de la Fuerza de Tarea Titán del ejército en Quibdó, el cual cumplía con una misión de abastecimiento.

“En operación abastecimientos, comandante FT Titan informa que la aeronave en proceso de vuelo crucero sufre accidente. Al momento se desconoce afectaciones”, se conoció sobre la emergencia.

Al respecto, el coronel Héctor Alfonso, comandante de la Fuerza de tareas conjuntas Titan. “Dentro de una operación de abastecimiento que cumplía la fuerza conjunta para llevarle el alimento a todos los soldados que cumplen misiones en el alto y bajo Baudó, se presenta este accidente trágico con un helicóptero de los cuales estaba abasteciendo”, dijo el coronel.

Igualmente, sostuvo que el helicóptero está incinerado en su totalidad. “Se encuentran visualmente dos cuerpos y estamos en la búsqueda de dos cuerpos más, que al parecer, de acuerdo con lo que la comunidad vio, se lanzaron del helicóptero. Seguimos en el esfuerzo de búsqueda para encontrar los dos cuerpos”, manifestó.

Las autoridades se encuentran verificando la emergencia en el lugar de la tragedia. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

La senadora María Fernanda Cabal también se pronunció sobre el terrible hecho. “Nuestras condolencias al glorioso Ejército Nacional y a las familias de los tripulantes de este helicóptero que se precipitó a tierra. Fortaleza a en estos momentos tan difíciles”, expresó.

Este es el video del momento exacto en el que un helicóptero del Ejército Nacional pierde el control en zona urbana de Quibdó, Chocó. https://t.co/UDA9Xnu5lF pic.twitter.com/ThJaTGMRYb — Revista Semana (@RevistaSemana) March 19, 2023

Asimismo, el defensor de derechos humanos, Leyner Palacios, calificó como lamentable y doloroso este acontecimiento.

“Dolorosa y lamentable noticia sobre caída de un helicóptero de la policía nacional en Quibdó Chocó, expreso mi solidaridad con la institución y las familias afectadas. Es muy importante una rigurosa investigación sobre las causas de lo acontecido”, manifestó.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro confirmó la identidad de las víctimas.

“Con tristeza, lamento informar que no hubo sobrevivientes en el accidente aéreo en Quibdó. Acompaño a las familias del CT. Héctor Jerez, TE. Julieth García, SS. Johan Orozco y SS. Rubén Leguizamón en este doloroso momento. No los dejaremos solos”.

Con tristeza lamento informar que no hubo sobrevivientes en el accidente aéreo en Quibdó. Acompaño a las familias del CT. Héctor Jerez, TE. Julieth García, SS. Johan Orozco y SS. Ruben Leguizamon en este doloroso momento. No los dejaremos solos. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 19, 2023

Los organismos de emergencia del departamento del Chocó informaron que el helicóptero se precipitó en el sector conocido como Playita y Niño Jesús, en Quibdó.

La más reciente información indica que la tragedia se presentó alrededor de las 2:45 de la tarde de este domingo.

Desde otro ángulo, la comunidad de la zona captó en video el momento exacto en el que el helicóptero colisiona. Los habitantes del sector están consternados por le terrible hecho.

Entretanto, el Mayor David, Oficial del Ejército de Colombia, se pronunció en su cuenta de Twitter y lamentó lo ocurrido.

“Honor a nuestros cuatro guerreros del EJC 4227, helicóptero accidentado hoy en Quibdó, Chocó. Entre ellos, la primera mujer piloto de Huey EJC. Dolor nuestro y fortaleza a sus familias ¡Ya vuelan alto!”, expresó.

Honor a nuestros cuatro guerreros del EJC 4227, helicóptero accidentado hoy en Quibdó, Chocó. Entre ellos, la primer #Mujer piloto de Huey EJC. Dolor nuestro y fortaleza a sus familias ¡Ya vuelan alto! pic.twitter.com/1BbjzseJet — Mayor David (@MayorDavid_EJC) March 19, 2023

De otro lado, se conoció el testimonio de una habitante de la zona, quien relató que estaba sentada en un andén cuando presenció el hecho.

“Fue horrible, di hasta lora con mi nieta, me la monté al hombro y pedí auxilio. Estaba sentada en el andén cuando vi que la hélice del helicóptero salió rodando, dije: ‘se va a explotar el avión, se va a caer’. Todo el mundo salió corriendo; si ese piloto no hubiera sido ágil, la realidad sería otra, por él estamos vivos acá en La Playita. No sé como hizo, pero el helicóptero venía hacia los techos de las casas”, contó.