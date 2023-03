Domingo de horror en Colombia: militares asesinados y heridos, helicópteros caídos y atacados en Chocó y Arauca; y violencia sin tregua en el Bajo Cauca

Como hacía mucho tiempo no ocurría, el domingo 19 de marzo ha estado marcado por la violencia. En diferentes hechos en Chocó, Arauca y el Bajo Cauca han muerto militares y otros han resultados heridos. La arremetida del Clan del Golfo llevó al presidente Gustavo Petro a suspender el cese bilateral al fuego con ese grupo criminal.

La primera noticia se conoció en Quibdó (Chocó). La comunidad grabó el momento exacto en el que un helicóptero del Ejército Nacional se vino al suelo en plena zona urbana.

De inmediato, el presidente Petro ordenó a las autoridades desplazarse de manera inmediata hasta la zona para atender la emergencia e investigar las causas de lo sucedido.

Hace pocos minutos se precipitó un helicóptero del Ejército en Quibdó que cumplía labores de abastecimiento. He dado la orden a las autoridades desplazarse inmediatamente a la zona para atender la emergencia e investigar las causas de lo sucedido. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 19, 2023

Asimismo, la comunidad reportó que partes del helicóptero quedaron afuera de algunas viviendas del sector.

Cayó helicóptero del Ejército en Quibdó, Chocó. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

El helicóptero pertenecía a la Fuerza de Tarea Titán del Ejército, en Quibdó, que cumplía con una misión de abastecimiento.

“En operación abastecimientos, comandante FT Titan informa que la aeronave en proceso de vuelo crucero sufre accidente. Al momento se desconoce afectaciones”, se conoció sobre la emergencia.

Al respecto, el coronel Héctor Alfonso, comandante de la Fuerza de Tareas Conjuntas Titán, dijo: “Dentro de una operación de abastecimiento que cumplía la fuerza conjunta para llevarles el alimento a todos los soldados que cumplen misiones en el alto y bajo Baudó, se presenta este accidente trágico con un helicóptero de los cuales estaba abasteciendo”, dijo el coronel.

También sostuvo que el helicóptero está incinerado en su totalidad. “Se encuentran visualmente dos cuerpos y estamos en la búsqueda de dos cuerpos más, que al parecer, de acuerdo con lo que la comunidad vio, se lanzaron del helicóptero. Seguimos en el esfuerzo de búsqueda para encontrar los dos cuerpos”, precisó.

La emergencia se presentó en la zona urbana de Quibdó, en Chocó. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

El presidente Petro confirmó la identidad de las víctimas. “Con tristeza lamento informar que no hubo sobrevivientes en el accidente aéreo en Quibdó. Acompaño a las familias del CT. Héctor Jerez, TE. Julieth García, SS. Johan Orozco y SS. Ruben Leguizamon en este doloroso momento. No los dejaremos solos”.

En el helicóptero que cumplía una misión de abastecimiento iban la Julieth García, el capitán Héctor Jeréz y los sargentos Johan Orozco y Rubén Leguízamo. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Los organismos de emergencia del departamento del Chocó informaron que el helicóptero se precipitó en el sector conocido como Playita y Niño Jesús, en Quibdó.

Más reciente información indica que la tragedia se presentó alrededor de las 2:45 de la tarde, de este domingo.

Desde otro ángulo, la comunidad de la zona captó en video el momento exacto en el que el helicóptero colisiona. Los habitantes del sector están consternados por le terrible hecho.

“Fue horrible, di hasta lora con mi nieta, me la monté al hombro y pedí auxilio. Estaba sentada en el andén cuando vi que la hélice del helicóptero salió rodando, dije: ‘se va a explotar el avión, se va a caer’. Todo el mundo salió corriendo; si ese piloto no hubiera sido ágil, la realidad sería otra, por él estamos vivos acá en La Playita. No sé como hizo, pero el helicóptero venía hacia los techos de las casas”, contó.

Desde otro ángulo, pobladores de la zona cercana a Quibdó (Chocó), donde un helicóptero del Ejército colisionó, grabaron el momento exacto en el que la aeronave sufre el grave accidente. https://t.co/UDA9Xnu5lF pic.twitter.com/Eo7966ESkJ — Revista Semana (@RevistaSemana) March 19, 2023

Entretanto, el Mayor David, Oficial del Ejército de Colombia, se pronunció en su cuenta de Twitter y lamentó lo ocurrido.

“Honor a nuestros cuatro guerreros del EJC 4227, helicóptero accidentado hoy en Quibdó, Chocó. Entre ellos, la primera mujer piloto de Huey EJC. Dolor nuestro y fortaleza a sus familias ¡Ya vuelan alto!”, expresó.

Al lugar de la emergencia arribaron medios locales de Chocó, quienes informaron que la misma comunidad arribó al sitio con extintores para ayudar a parar el fuego. “Vemos a varias personas del barrio con extintores intentando ingresando a la escena donde ocurrió este suceso aquí en la ciudad de Quibdó”, informó Chocó Al Día - Aldemar Valencia.

Urgente: otro helicóptero militar fue impactado con tiros de fusil en Tame, Arauca

Casi de forma simultánea se conoció otra noticia de un ataque a tiros contra un helicóptero en una vereda de Tame, Arauca. Aunque la información trascendió en horas de la tarde, el ataque se registró hacia las 8:30 a.m. La aeronave recibió impactos de tiros de fusil en la zona de la vereda Filipinas.

De acuerdo con fuentes oficiales, la aeronave había llegado a un punto a sacar el cuerpo de un soldado muerto y a apoyar el auxilio de dos militares heridos. Los disparos de fusil provinieron desde una casa.

Un helicóptero militar fue impactado con tiros de bala en la vereda Filipinas, en Tame, Arauca. https://t.co/AogpWHQRjo pic.twitter.com/7bd5pbfyaI — Revista Semana (@RevistaSemana) March 19, 2023

Adicional a ello, la violencia se ha agravado en el Bajo Cauca. Este domingo, se reportó la quema de varios camiones y buses en el Bajo Cauca y nordeste antioqueño.

Hace pocos minutos se presentó la quema de por lo menos 4 vehículos de carga y 2 buses de transporte público en carreteras del Bajo Cauca.



REPUDIO TOTAL a quienes insisten en sembrar zozobra y terror ante ofensiva de la fuerza pública contra los ILEGALES. pic.twitter.com/6oKIx4A9Sh — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) March 19, 2023

Información preliminar señala que estos hechos ocurrieron en la troncal entre Valdivia y Tarazá, en los kilómetros tres, siete y quince.

Los dos buses quemados pertenecen a la empresa Coonorte, mientras que el número de camiones incinerados serían cuatro.

El gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, rechazó a través de su cuenta en Twitter estos hechos.

“Hace pocos minutos se presentó la quema de por lo menos 4 vehículos de carga y 2 buses de transporte público en carreteras del Bajo Cauca. REPUDIO TOTAL a quienes insisten en sembrar zozobra y terror ante ofensiva de la fuerza pública contra los ILEGALES”, dijo puntualmente el gobernador en la citada red social.

Por el momento se desconoce quiénes serían los responsables de haber incinerado estos carros.

No obstante, el presidente Gustavo Petro informó este mismo domingo 19 de marzo que se suspendía el cese bilateral con el Clan del Golfo, y pidió a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra ese grupo armado ilegal.

“He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”, dijo el jefe de estado en Twitter.