William Arana, la voz de la Dosis Diaria, confiesa que está a punto de cumplir uno de sus sueños, ¿Cuál es?

William Arana es reconocido actualmente en más de 56 países. El bogotano, que durante décadas narró futbol, realizó doblaje e hizo múltiples voces comerciales, es ahora sensación entre los que buscan un mensaje de Dios. Algunos lo identifican como pastor, líder, “Hasta sacerdote me han dicho”, asegura Arana, dejando claro que solo es un servidor de Dios porque las religiones y los títulos generan divisiones, como las fronteras.

Y pensando en masificar su mensaje y poder tener un contacto cercano con ellos, materializará uno de sus más íntimos sueños. “Hace más de siete años, yo me vi rodeado de una orquesta sinfónica, con talentosos músicos, violinistas, en un escenario elegante como en un coro celestial y dije algún día , así lo haré”, manifestó quien se popularizó la dosis diaria, la misma que se volvió una adicción sana según manifiestan sus seguidores.

“ He tenido casos en los que personas que han pensado en quitarse la vida escuchan el mensaje y desisten y es cuando digo Dios se merece todos los aplausos ”, indicó Arana.

“Israel siempre ha sido atacado, subyugado, maltratado, en esta época nos tocó a nosotros vivirlo, explica que no sabe cuándo volverá, pero que ora para que pronto se solucione, aunque sabe que la biblia habla de los acontecimientos difíciles que se están viviendo. En octubre tuvo que cancelar un viaje con 100 peregrinos. Pero aclara que su interés con estos eventos van más allá de lo económico.

“Dios conoce mi corazón. A mí me han hecho ofertas para vender el mensaje y no lo voy a hacer, yo lo que quiero es que la humanidad conozca el manual de instrucciones que nos dejó nuestro creador. Lo que estamos haciendo en Movistar Arena es solo salvar gastos, lo que me interesa es que la gente conozca a Dios. Y estoy pidiéndole a Dios que mande a empresarios que a futuro patrocine estos eventos para que el público pueda entrar gratis”, argumenta que esa es la única manera de tener un mundo mejor cuando los pobladores tienen esa fe en sus corazones.