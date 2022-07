Implicados en la desaparición de Sara Sofía a punto de quedar en libertad, ¿qué pasó?

Un nuevo aplazamiento en la audiencia preparatoria previa al juicio oral en el caso de la desaparición de la niña Sara Sofía Galván tendría a las puertas de la libertad a los principales sindicados de este hecho, Carolina Galván, mamá de la menor, y Nilson Díaz, el padrastro.

Así lo denunció Xiomara Galván, tía de Sara Sofía, quien dijo que nuevamente se aplazó la audiencia que estaba prevista para esta semana por solicitud de la Fiscalía, lo que podría llevar a estas personas a solicitar que sean dejadas en libertad por vencimiento de términos.

Señaló que a pesar de las pruebas en su contra, el proceso no ha avanzado y, por el contrario, se ha dilatado, tras cuestionar a la Fiscalía porque en su concepto no ha hecho lo suficiente para aclarar la desaparición de la menor y solo se quedó con la versión sobre su presunto asesinato, pero sin que haya evidencia de ello.

Según señaló el ente acusador, hizo la petición ante el juzgado porque, supuestamente, la defensa de Carolina Galván, madre de Sara Sofía, habría entregado nuevas pruebas dentro del proceso, lo que llevó a que se fijara una nueva fecha para la realización de la audiencia que serviría de punto de partida para el juicio.

“La Fiscalía no ha hecho nada. La defensa de Carolina sí ha hecho, ha buscado pruebas, ellos si han tomado entrevistas y la abogada sacó todas esas pruebas. Entonces la Fiscalía solicitó que le compulsaran copias de esas prueba y por eso solicitó el aplazamiento de la audiencia”, señaló Xiomara Galván

Y agregó que “a partir de este momento comienza a correr el periodo de vencimiento de términos porque fue la Fiscalía la que solicitó el aplazamiento”.

Como se recuerda, Sara Sofía desapareció el 15 de enero de 2021, cuando se encontraba bajo el cuidado de su madre, Xiomara Galván, y de su pareja en ese momento, Nilson Díaz. Desde esa fecha se han conocido diferentes versiones, entre las cuales se encuentran que la menor fue vendida e incluso otra que da cuenta que fue lanzada a un caño en el suroccidente de Bogotá.

Esa última es la que tiene tras las rejas a la mamá de la niña y a su compañero sentimental, Nilson Díaz. Pese a esa confesión, el cuerpo de la niña no ha sido encontrado, aunque durante algunos días las autoridades adelantaron su búsqueda en el lugar donde, presuntamente, lo habían lanzado.

Incluso, particulares también acudieron al lugar para apoyar esas labores durante algún tiempo después que lo hicieran la Fiscalía y la Policía. Pese a recorrer el lugar, no se encontró ninguna evidencia que permita determinar que la menor fue arrojada al caño ubicado entre Tintal y Patio Bonito, en la localidad de Tunjuelito.

El cuerpo de Sara Sofía no ha sido encontrado, aunque durante algunos días las autoridades adelantaron su búsqueda en el lugar donde, presuntamente, Carolina Galván y Nilson Díaz lo habrían lanzado. - Foto: Defensa Civil busqueda Sara Sofía

Reacciones al aplazamiento de la audiencia

Liliana Camargo, directora de la Fundación Siempre nuestros niños, quien participó en la búsqueda de la menor tanto en el caño como en Bucaramanga donde, supuestamente, la habrían visto, dijo a SEMANA que “es lamentable que se haya aplazado la audiencia. Es una demostración de que la violencia contra los niños sigue quedando en la impunidad”.

“Tristeza total por la Fiscalía, por los funcionarios encargados del caso de Sara Sofía. Han pasado 18 meses y en ese tiempo no han resuelto nada. Hemos visto casos que se resuelven en uno o dos meses, pero en el de la niña no ha habido celeridad”, señaló.

Agregó que “el señor fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, salió a decir que la Fiscalía corría, que era presta para atender todos los casos, pero en este caso no fue así. La negligencia ocurrió desde un inició cuando desapareció. Su tía Xiomara denunció y nadie la escuchó”.

“Ahora vemos los resultados, vencimiento de términos, seguramente. Tristemente, vamos a tener a estas personas en las calles como si no hubiera pasado nada, como si Sara Sofía hubiera sido huérfana de padre, madre, familia y de las instituciones”, indicó Camargo.

Por su parte, Yohana Jiménez, quien ha acompañado el proceso de búsqueda de Sara Sofía y el caso de otros menores víctimas de violencia, dijo a SEMANA que “es absolutamente lamentable e inadmisible esta situación y sobre todo por parte de la Fiscalía General de la Nación a la que le hicimos un sinnúmero de llamados para que se atendiera este caso como se debía”.

Según dijo, estas solicitudes se hicieron porque, en su concepto, “la niña nunca fue buscada a tiempo, con seriedad, con rigurosidad, como cuando un niño desaparece en Colombia. Iniciaron muy tarde”.

“Nunca han tenido la consideración con Xiomara (tía de la menor). A la Fiscalía no le ha importado el dolor de Xiomara, pero tampoco le ha importado Sara Sofía. Esto refleja la indolencia, la indiferencia, el relajamiento que ha tenido frente a los casos de violencia contra los niños”, señaló.

Para Jiménez, lo que se está buscando con estos aplazamientos de las audiencias es el vencimiento de términos, y según señaló con un agravamiento, “que no tenemos certeza que le hicieron, dónde está la niña, quien la tiene, qué le están haciendo. No pueden seguir insistir en que está muerta porque no hay ninguna evidencia”.

“Se quedaron con la versión de los verdugos, con la versión de quienes desaparecieron a la niña y no fueron más allá, no hicieron su trabajo para esclarecer los hechos y no podemos ser tan indolentes de quedarnos con la versión de quienes le hicieron daño a la niña”, señaló.

Y puntualizó señalando que “es increíble que le creamos a un par de hampones como son Carolina Galván y como Nilson Díaz y las autoridades no hagan algo por esclarecer los hechos, porque las autoridades ni siquiera buscaron bien. Me niego a creer que en el país sigamos en esa indolencia”.