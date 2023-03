Incertidumbre en la Policía, Mindefensa reconoce que no se ha definido a qué Ministerio será trasladada la institución

Aunque una de las principales promesas del entonces candidato Gustavo Petro era sacar a la Policía del Ministerio de Defensa, para desligarla de las actividades militares como sucede hoy en día, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, reconoció que no se ha definido el futuro de la autoridad policial.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que se sigue estudiando el futuro de la Policía. - Foto: Ministerio de Defensa

Dijo el titular de la cartera de Defensa que, “entiendo que se trata de un tema realmente complejo, que requiere de una atención especial, un debate especial, una amplia discusión, no solo en el seno del Congreso sino por toda la ciudadanía. Entonces se convino incluir este articulo 50 que, como bien lo pueden advertir ustedes (congresistas), se trata de la expresión de una voluntad de revisar la adscripción de la Policía Nacional a un ministerio, pero que no constituye una decisión o una propuesta concreta en ese sentido”.

Agregó que, “me parece indicado que lo hará el gobierno a través de los ministerios de Defensa Nacional, del Interior y de Justicia, y la propia Policía Nacional, porque consideramos que al interior del gobierno debe generarse también esa discusión incluida la Policía Nacional para definir que es lo más conveniente, algunas voces que han afirmado que la Policía debería estar en el Ministerio de Justicia, otros que en el Ministerio del Interior, otros que afirman que debe hacer parte de un nuevo ministerio de seguridad y convivencia, y también otros que consideran que debe permanecer en el Ministerio de Defensa”.

Hay que señalar, que en septiembre del 2022, el mayor general Henry Sanabria, director de la institución, expidió un instructivo en el que se cambia por completo el abordaje a la protesta social, evitando así enfrentamientos con civiles, lo que dejó ver cómo sería la operatividad de la Policía en el gobierno actual.

El ministerio de Justicia o del interior podrían acoger a la Policía, según el Ministro de Defensa Iván Velásquez. - Foto: Cortesía Policía Metropolitana de Ibagué

Vale la pena destacar que en el Congreso cursan varias iniciativas para hacerle cambios a la Policía. La senadora María José Pizarro, una de las autoras de uno proyecto, recordó que la creación de un ministerio debe ser iniciativa del Gobierno nacional, no de congresistas de la bancada. Sin embargo, confirmó que se está avanzando en la construcción del proyecto que busca crear el Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia, con el fin de ubicar a la Policía Nacional.

“Es un proyecto de ley en el que seguramente y debe estar avanzando en su construcción el Gobierno nacional. Por supuesto, la creación de un ministerio no se debe hacer por vía legislativa. Se debe hacer, precisamente, por iniciativa del Gobierno. Por lo tanto, estamos todos atentos a que el Gobierno radique la creación del Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia Ciudadana”, explicó Pizarro.

Es de notar que las nuevas declaraciones de Velásquez podrían ir en contravía a lo manifestado por el propio Velásquez, quien ha afirmado que ya es una decisión tomada sacar a la Policía del Ministerio de Defensa.

En diálogo con SEMANA Camilo Ospina, exministro de Defensa; Rafael Nieto, exviceministro del Interior y de Justicia, y el general (r) Luis Mendieta entregaron sus opiniones sobre el futuro de la Policía en otros ministerios.

Uno de los cambios del Gobierno Nacional actual a la Policía, fue renombrar al Esmad como unidad de diálogo. - Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

El exministro de Defensa Camilo Ospina comentó que, en varios países, la policía está en manos de civiles, por lo que no le parece una propuesta extraña, aunque pronosticó que la transición sería difícil. Sin embargo, aclaró que no está de acuerdo con que la institución salga del Ministerio de Defensa. “Me preocupa que cambie el tema de pasarlo del MinDefensa al MinInterior y que haga un ministerio nuevo. Eso me parece más complicado”, anotó.

“Es verdad que, en el grueso de países, las policías no dependen del Ministerio de Defensa, pero las razones por las cuales en Colombia eso ocurre son de dos vertientes: una de carácter histórico y otra de carácter operativo”, indicó por su parte Rafael Nieto.

A su turno, el general (r) Luis Mendieta dijo ser partidario de que la policía continúe en el Ministerio de Defensa. “Mirando otras policías, vemos cómo nuestros oficiales e integrantes de la institución se han desplazado a países centroamericanos y sudamericanos para dar a conocer cómo es el funcionamiento de nuestra policía, es decir que lo hemos hecho muy bien”, destacó.