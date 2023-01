Increíble: revelan uno de los detonantes para que John Poulos se enfureciera con Valentina Trespalacios

La joven Valentina Trespalacios fue asesinada en Bogotá en unas condiciones que estremecieron al país. El viernes 20 de enero, en horas de la noche, la DJ salió de fiesta con su novio John Poulos, un estadounidense nacido en Wisconsin a quien conoció por una app y con quien entabló una relación personal tras varias visitas de él a Colombia.

Esa noche, Valentina publicó un video en redes sociales en el cual muestra a su novio manejando un vehículo y ella saluda a su madre. Sin quererlo, dicho video se constituyó en el último que la joven publicaría.

🚨SEMANA conoció uno de los últimos videos en los que se ve con vida a la DJ Valentina Trespalacios, quien posteriormente fue encontrada muerta en un contenedor de basura en Bogotá. Quien la acompaña es su novio John Poulos. https://t.co/HTK8RGDXRb pic.twitter.com/xfaBS2BN77 — Revista Semana (@RevistaSemana) January 23, 2023

El sábado 21 de enero, la joven seguía publicando estados en WhatsApp, razón que llevó a determinar a sus familiares y amigos que todo estaba normal. No obstante, en la madrugada del domingo 22 de enero se confirmó el deceso de la mujer. Valentina Trespalacios fue arrojada a un contenedor de basura, en la localidad de Fontibón, en la capital del país, y un habitante de calle dio aviso a las autoridades cuando se encontró con tremendo hallazgo.

A pesar de que según la madre de Valentina, Laura Hidalgo, el hombre en un principio aparentó ser tierno y amoroso, todo cambió por los celos enfermizos del mismo. En esta línea, uno de los factores para que el estadounidense se enfureciera más con la mujer, aunque no tiene justificación alguna, fue un viaje que ella hizo a Aruba, según le comentó a la Fiscalía una amiga cercana de Trespalacios.

“Valentina se había ido para Aruba con Santiago, entonces no había como hacer para que John no se diera cuenta de que estaba allá. Entonces Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba dinero (1.000 dólares) y que me lo enviara a mí, ahí fue cuando John por medio de la casa de cambio Money Gram me envía el dinero”, le contó la amiga a las autoridades, de acuerdo con información recogida por El Tiempo.

Poulos le revisaba los amigos que ella tenía en Instagram, miraba a quien seguía, él una vez nos mandó a seguir con un investigador privado”, concluyó.

Chats entre Valentina Trespalacios y John Poulos, pista clave que revelaría el nivel de celos de su novio

Una de las pistas clave para los investigadores del caso de Valentina, y que ayudarían a determinar los hechos y móviles del feminicidio, son las conversaciones de WhatsApp entre la pareja, donde el principal sospechoso es el estadounidense.

En medio de la audiencia en contra de John Poulos, se revelaron una serie de conversaciones entre la pareja, en donde discuten y se evidencia la desconfianza o los celos del hombre hacia su pareja.

En una conversación de chat entre la pareja, publicada por Noticias RCN, se evidencia que ambos tuvieron una discusión el pasado jueves 19 de enero. Allí, Poulos le envía una foto de una maleta dañada a la DJ, la cual se presume sería la misma donde este presunto asesino habría metido el cuerpo de la artista luego de quitarle la vida.

Ahora bien, seguido de esto y en la misma fecha citada anteriormente, el novio de Valentina inició una discusión luego de llegar al apartamento que había rentado en Bogotá. En el chat, Poulos cuestiona el lugar dónde se encuentra Valentina y con quién está ella.

En ese sentido, Trespalacios respondió defendiéndose de su desconfianza: “Quien dijo que iré de fiesta, te hice videollamada, estoy con Manuela en su casa, fuimos a una conferencia de cannabis y, ya, eso es todo, sí había más personas, pero yo no estoy con nadie, no sé de donde sacas eso”, argumentó la joven en el chat.

Allí, el estadounidense le responde con un “ok”. La joven, de 23 años, continuó explicando que el día 20 de enero tenía varias citas que cumplir, según se entiende eran compromisos para atender su apariencia personal. No obstante, ella misma le afirma y recalca que para esa misma fecha se iba a vivir con él.

“Una limpieza facial y la cita de las pestañas. Luego iré a empacar y me veo contigo. Siempre te dije que el 20 de enero (...) No estoy cambiando la fecha”, dice Valentina haciendo referencia al momento en que se mudarían a vivir juntos.

Todos los colombianos esperan que se haga justicia con el feminicidio de Valentina Trespalacios. Fue un hecho que aún mantiene consternados a los cafeteros.