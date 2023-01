Valentina Trespalacios: 8 videos reveladores del caso de la DJ asesinada por su novio, el estadounidense John Poulos

El crimen de Valentina Trespalacios tiene aterrado al país. Más de 920 horas de grabación tiene la justicia para recuperar el paso a paso del crimen de la joven DJ. El cuerpo sin vida de la mujer fue hallado el pasado domingo, 22 de enero, dentro de un contenedor de basura del barrio Versalles, ubicado en la localidad de Fontibón. Desde ese momento, el caso ha tomado dimensiones enormes.

Todo comenzó cuando los habitantes de ese sector llamaron a la Policía Nacional para que hicieran el levantamiento, debido a que los restos estaban dentro de una maleta. “El cuadrante fue avisado por un habitante de calle que señaló que había un cuerpo en un contenedor de basura, por lo que se dirigieron hasta allá. El laboratorio móvil de la Policía realizó el levantamiento y está en materia de investigación”, le dijo a SEMANA inicialmente el teniente coronel José Bejarano, comandante de la Policía de Fontibón.

Ahora, ya está claro que detrás de su muerte está su novio, John Poulos. En diálogo con SEMANA, la mamá de Valentina, Laura Hidalgo, habló del dolor que siente por la partida de su hija, en este hecho violento y planeado por el estadounidense. “Ella era una niña hermosa, extrovertida y amorosa. Él fue la última persona que la vio con vida y no tenía que hacerle daño. Si tuvo celos por algo, pues era una niña muy hermosa y sonriente, no debió hacerle daño. Solo debió alejarse y ya. Él no se veía [como] una persona agresiva, era muy tranquilo. Se obsesionó mucho con mi hija”, aseguró.

SEMANA ha revelado los videos que no dejan duda que el hombre planeó, ejecutó y luego intentó ocultar las pruebas de su asesinato. También, cómo, luego se lanzó a la huida, pero en un esfuerzo de las autoridades fue capturado en Panamá.

Las imágenes son contundentes. John Poulos aparece en todas. Está solo y así completa, al parecer, su plan criminal, que concluyó con el feminicidio de Valentina. Los videos serán presentados en la imputación de cargos contra este ciudadano extranjero por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Estas son las imágenes más impresionantes.

1. John Poulos saca el cuerpo sin vida de Valentina en una maleta, metido en un carrito de mercado

El video muestra cómo, sin ningún asombro ni duda, Poulos sale del apartamento y lleva el cuerpo de Valentina en una maleta. La cabeza de la joven es cubierta con una cobija. Los hechos suceden el pasado 19 de enero.

Imágenes exclusivas de John Poulos en la escena del crimen. - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

2. Valentina Trespalacios llegó con vida al apartamento

La mujer llega con unas maletas, algunas bolsas y una serie de pertenencias que posteriormente se convirtieron en una clave fundamental dentro de la investigación. Ella camina enredada con los objetos y mientras atiende su celular, Poulos abre la puerta. Son cerca de las 11:00 p. m., de acuerdo con los videos de seguridad.

Cerca de las 11:00 p. m., de ese mismo 19 de enero, el presunto feminicida llega con Valentina al edificio. En las imágenes se observa cuando ingresan los dos y permanecen al menos una hora. Luego salen con rumbo a la calle 74 a reunirse con unos amigos de la DJ.

Las cámaras de seguridad registraron las entradas y salidas de la pareja en el edificio. Sin embargo, fue hasta el sábado 21 de enero, a las 10:00 p. m., que se conoció la última imagen de Valentina Trespalacios con vida. La joven sale al pasillo del octavo piso y las cámaras logran captar que ella está pendiente de que John salga a la recepción del edificio a recoger un domicilio.

Imágenes exclusivas de John Poulos y Valentina Trespalacios en la escena del crimen - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

John Poulos sale del apartamento y lo sigue Valentina, que se encuentra vestida únicamente con una faja, mientras el presunto feminicida llama al ascensor, ella le da algunas indicaciones. Lo que se advierte es que Poulos sale por un domicilio, Valentina vuelve a entrar al apartamento y sale asesinada, envuelta en una maleta.

3. John Poulos saca las cosas de Valentina del apartamento

Horas después, 10:00 a. m. del domingo 22 de enero, es que Poulos sale del apartamento, y empieza una actividad que llamó la atención de los investigadores y que posteriormente se concreta como un intento por ocultar el material probatorio de las autoridades.

Imágenes exclusivas de John Poulos y Valentina Trespalacios en la escena del crimen - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

Los mismos objetos que Valentina ingresó al apartamento, luego de recogerlos de su residencia en el sur de Bogotá, los saca Poulos en una rutina que lo obligó a bajar al parqueadero en tres oportunidades; los mete en el vehículo para, posteriormente, desaparecerlos en un container de basura.

Con un carrito de mercado, la maleta y, en su interior, el cuerpo de Valentina. Como la maleta quedó pequeña para alojar, en su totalidad, a la víctima, el feminicida dejó la cabeza de Valentina por fuera y, para evitar la macabra escena, la cubrió con una manta de color gris, que también fue encontrada junto al cuerpo y en la basura.

Imágenes exclusivas de John Poulos y Valentina Trespalacios en la escena del crimen - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

Las cámaras del edificio registraron el recorrido de Poulos desde la puerta del apartamento 802 hasta el parqueadero y el esfuerzo que hizo para guardar la maleta, con el cuerpo, en el baúl del carro. Posteriormente, salió y recorrió más de ocho kilómetros hasta encontrar un espacio en el que deshacerse de Valentina.

4. Poulos intenta huir sin dejar huella con el cadáver en el carro

El seguimiento que hicieron los investigadores fue de película. Las cámaras de seguridad captaron el recorrido del presunto feminicida en su intento por desaparecer la evidencia, esto desde que salió del edificio en la calle 102, hasta que escogió el container en la localidad de Fontibón. Poulos se detuvo, revisó que estuviera vacío, dio reversa, bajó y sacó la maleta, luego una caja negra.

Posteriormente, el novio de Valentina arrancó hacia la calle 26, entregó el vehículo en el mismo establecimiento donde lo rentó y, al parecer, decidió caminar. Fue en ese momento en que decidió, en un bote de basura, arrojar el celular de la víctima, como una forma de ocultar o desviar la atención de las autoridades. El celular lo encontró un vigilante.

Imágenes exclusivas de John Poulos y Valentina Trespalacios en la escena del crimen - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

5. El estadounidense logra salir del país por el aeropuerto El Dorado

Las cámaras del aeropuerto El Dorado captan a Poulos cuando llega a la entrada sobre las 6:00 p. m. y transita por la terminal aérea sin ningún problema, presenta documentos y sale del país con rumbo a Panamá. Ese fue el plan de escape del presunto feminicida.

SEMANA también conoció imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto internacional El Dorado, donde se observa cómo Poulos supera los controles y los filtros de migración, cuando horas antes asesinó a Valentina Trespalacios y abandonó su cuerpo en un container de basura.

Imágenes exclusivas de John Poulos saliendo del aeropuerto El Dorado de Bogotá - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

Poulos transita con tranquilidad por el aeropuerto El Dorado. Permite las requisas, atraviesa los detectores, usa unas gafas oscuras y camina plácido por los pasillos de la terminal aérea.

Luego de comprar un tiquete con destino a la Ciudad de Panamá, el presunto feminicida avanza por las rampas de acceso a las zonas de abordaje, es la última imagen que se conoce de John Poulos en territorio colombiano y en su plan de fuga.

6. John Poulos es capturado en Panamá y devuelto a Colombia

En tiempo récord se dio la captura de John Poulos, novio de la DJ Valentina Trespalacios, asesinada el pasado 22 de enero en Bogotá. El presunto feminicida estaba por escapar del radar de las autoridades al lograr salir de Colombia con rumbo a Panamá. Pero el plan le falló y un trámite migratorio permitió a las autoridades colombianas materializar la captura.

En la tarde de este miércoles 25 de enero, un equipo de la Policía, en cabeza del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Carlos Triana, y la directora de la Dijín, la coronel Olga Patricia Salazar, viajaron a Panamá para notificar a Poulos de la orden de captura por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La cooperación con Panamá permitió la llegada pronta del hombre al país. En dialogo con SEMANA, la alcaldesa Claudia López reveló detalles. “Este caso es completamente espantoso, es un feminicidio cantado. Yo quiero ser prudente, porque estamos en esa operación judicial, y no la quiero malograr. Lo que sí puedo decir es que tenemos evidencias contundentes”, indicó.

“Le agradecemos a Panamá que haya atendido el llamado de la Policía colombiana para lograr esa detención administrativa. Nuestra Fiscalía ya está tramitando la captura penal oficial. Quiero ser prudente con ese tema”, agregó.

7. La fiscalía legaliza la captura

Ante un juez de control de garantías la Fiscalía presenta a John Poulos, presunto feminicida de Valentina Trespalacios. El fiscal del caso legalizó la captura. Fuentes cercanas indicaron que el hombre de 34 años de edad exigió que se le designe un abogado que hable inglés perfectamente y que no sea un defensor público, es decir, de los que designa la Defensoría del Pueblo cuando el procesado no cuenta con los recursos para pagar uno de confianza.

En el marco de la investigación se han conocido algunos elementos clave. Por ejemplo, Poulos tenía planeado el crimen desde hace tiempo, puesto que alquiló un apartamento y un carro solo por cuatro días.

Pese a que supuestamente vino a Colombia a establecerse definitivamente, el estadounidense nunca adquirió y arrendó un inmueble en el país por más de una semana, como les había dicho a Valentina y a su familia.

Los investigadores del caso enfatizaron en este medio que el hombre habría actuado solo y que no tuvo ningún cómplice. No obstante, afirmaron que sí contrató a un detective privado para que siguiera a la reconocida DJ debido a que tenía sospechas de que le era infiel.

De acuerdo con fuentes cercanas a la Policía, el hombre al que le pagó por acechar a la joven descubrió que esta se fue de viaje, aparentemente romántico, con otro sujeto a Aruba, por lo cual regresó a Bogotá a confrontarla.

Cabe recordar que Laura Hidalgo, mamá de Valentina, manifestó en Vicky en Semana que el extranjero parecía una persona tranquila y comprensiva, pero que constantemente peleaban con su hija debido a que era bastante celoso. Además, explicó que se obsesionó con la colombiana.

8. La despedida de Valentina Trespalacios estremece al país

En las Capillas de la Fe –sede Quinta Camacho en la carrera 11 con calle 69–, la familia y allegados estuvieron presentes. La ceremonia se llevó a cabo en la sala 5 presidencial del lugar.

Al día siguiente, lo primero que ocurrió durante la ceremonia de las exequias fue la llegada de patrulleras de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes se ubicaron en un costado de la capilla. Las policías mostraron su apoyo a la familia, junto con imágenes con mensajes en honor a Trespalacios.

A primera hora, el coche fúnebre arribó a la capilla para llevar el féretro al lugar de las exequias. En ese momento, aproximadamente 80 personas estaban allí, acompañando a los familiares y allegados, además de homenajear a Trespalacios.

Luego, algunos participes que estaban allí movilizaron el ataúd desde la sala de velación hasta la parte posterior del carro fúnebre. Después, el vehículo se cerró y empezó a trasladarse al lugar de las exequias, el cual fue en las Capillas Jardines El Paraíso en el kilómetro 1,5 de la vía a Sibaté. Las exequias se realizaron desde las dos de la tarde.