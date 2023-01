Amiga de Valentina Trespalacios contó infidencia de la DJ y publicó videos de cómo lucía días antes de su asesinato

El asesinato de la DJ colombiana Valentina Trespalacios sigue acaparando la atención de las autoridades que buscan determinar quién cometió el homicidio, hecho que guarda como principal sospechoso a su novio, el ciudadano norteamericano Jhon Poulos, quien parece haber abandonado el país.

En diferentes páginas de Facebook hay publicaciones en las que los seguidores de la artista y quienes disfrutan de la música electrónica piden justicia para la familia de la reconocida DJ; asimismo, han compartido algunas imágenes y videos de Poulos junto a la colombiana.

Una de esas personas que se ha manifestado en Facebook es Victoria Jiménez, estilista y maquilladora que tenía una relación muy cercana con la artista; allí, en la red social, publicó un emotivo mensaje que deja ver lo cercanas que eran y la buena relación laboral y de amistad que llevaban.

Laura Hidalgo, madre de Valentina Trespalacios, DJ asesinada en Bogotá y quien ha pedido que se haga justicia tras el homicidio. - Foto: Foto de la transmisión de SEMANA

Según Jiménez, Valentina le pedía citas para que la maquillara, por lo que decidió publicar algunos videos de cómo se veía Valentina antes del trágico suceso y cuando la visitaba en su negocio; allí se le ve lucir un disfraz de la película Los increíbles, en el que se resalta su belleza; también, en otro clip, aparece con un vestido blanco, dejando claro que, aparte de ser una gran profesional, era una mujer muy sensual.

Junto a los videos, confesó que a su amiga le gustaba almorzar con ella y que le preguntaba, antes de ir a su casa, qué había preparado.

“Dia 2: segundo día de la pérdida de Valentina. Ay Valentina, Valentina! Amanecí recordando cuando me decía: ‘amiga, sepárame una cita para maquillaje, quiero que me dejes pirotécnica! Tienes comidita? Que hiciste de almuerzo? Me encanta que me alimentes!’. El segundo día es más triste que el primero, lo siento mucho Valentina! Me duele el corazón por ese daño que te hicieron. #Justiciaparavalentinatrespalacios Aquí unos videos de algunos maquillajes que le hice: #Valentinatrespalacios” [sic], escribió la maquilladora en su perfil de Facebook.

Último mensaje de la DJ Valentina Trespalacios antes de ser asesinada

Los residentes del barrio Versalles, ubicado en la localidad de Fontibón en Bogotá, fueron testigos el pasado domingo de escalofriante hallazgo, después de que fuera encontrada sin vida la DJ de 25 años de edad en uno de los contenedores de basura.

Valentina Trespalacios DJ asesinada, presuntamente, por su novio John Poulos - Foto: facebook Valentina Trespalacios

De acuerdo con las autoridades locales, los habitantes de ese sector llamaron a la Policía Nacional para que hicieran el respectivo levantamiento debido a que los restos estaban dentro de una maleta.

“El cuadrante fue avisado por un habitante de calle que señaló que había un cuerpo en un contenedor de basura; por lo que se dirigieron hasta allá. El laboratorio móvil de la policía realizó el levantamiento y está en materia de investigación”, dijo a SEMANA el teniente coronel, José Bejarano, comandante de la Policía de Fontibón.

Carlos Trespalacios, tío de la víctima, manifestó que Valentina estuvo todo el fin de semana con su novio, del cual se desconoce actualmente su paradero, pues compartió varias publicaciones con él en las redes sociales.

“La niña salió el día viernes con su prometido, un fin de semana de rumbas, viernes y sábado. Ella estuvo compartiendo estados de WhatsApp y es todo lo que sabemos. A la fecha de hoy, no sabemos nada del señor. Queremos que las autoridades se hagan presentes”, puntualizó.

Igualmente, este martes se conoció el testimonio del conductor que trasladó a la pareja a una discoteca en el centro de la ciudad, más exactamente a la localidad de Antonio Nariño.

El hombre manifestó que la joven y su novio estaban en aparente estado de embriaguez cuando se subieron al vehículo. Asimismo, reveló que hubo algo que le llamó mucho la atención, pues la mujer tenía una actitud extraña.

“Era un tipo alto, norteamericano, blanco, de cabello castaño, ojos claros, corpulento y medio afeitado. Él estaba tomado, al igual que ella”, manifestó inicialmente el testigo en Noticias Caracol.

Luego, añadió: “Cuando se monta al carro, antes de que él ingrese, ella pega un grito y dice: ‘Ay, ¿por qué escribí esto?’. Me dice: ‘Mira, es que escribí por soporte a InDriver: ayuda, estoy en peligro’. Le pregunté entonces si estaba bien”.

El conductor, que fue una de las últimas personas en ver viva a Valentina, señaló finalmente que la pareja empezó a charlar normal y que el novio se quedó callado luego de que le preguntó si sabía hablar inglés.

Las autoridades intentan establecer si su novio, John Poulos, salió del país y con qué destino. - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios

“Empiezan a hablar como novios y le pregunto a dónde vamos. Iban hablando normal, entonces el hombre me pregunta si yo sabía inglés. Yo le digo que sí, entonces ahí ya se quedó callado y le empezó a escribir por WhatsApp”, concluyó.