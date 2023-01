Inesperado desenlace en supuesto secuestro de menor, la trama oculta sorprendió a las autoridades del Vichada

Momentos de angustia se vivieron en Puerto Carreño (Vichada), cuando una menor de 16 años fue interceptada por dos hombres que la subieron a un vehículo y se la llevaron. Minutos después su pareja recibió mensajes de textos extorsivos en el celular, pedían por la liberación de la joven $ 800.000.

La madre de ella también recibió paralelamente el mismo mensaje. Le advertían que si no daba la suma de dinero podrían asesinarla. La pareja sentimental llegó hasta el CTI de la Fiscalía a pedir ayuda, en ese momento, investigadores de la Policía Nacional en compañía de uniformados y unidades especiales de la Armada Nacional y Fiscalía desplegaron un gran operativo que obligó a cerrar todas las entradas y salidas de Puerto Carreño. Las autoridades permanecieron en alerta máxima.

“Mediante llamada telefónica integrantes del CTI dieron aviso a las autoridades policiales de la presencia de un hombre, quien manifestaba que habría recibido una llamada telefónica y mensajes de textos vía WhatsApp exigiéndole la suma de $ 800.000 mil pesos a cambio de liberar a su compañera sentimental una joven de 16 años, que presuntamente había sido secuestrada por unos hombres en el sector del Puerto; luego de que fuera subida a la fuerza en un motocarro”, manifestó el coronel teniente Coronel Dorian Alexander Valencia Velásquez, subcomandante Departamento de Policía de Vichada.

Junto con los mensajes extorsivos llegaron las fotos de la menor en condiciones infrahumanas, se veía atada de manos y pies, con los ojos vendados. Esas imágenes aumentaban la angustia con cada minuto que pasaba. En medio del Plan Reacción 1, se realizó la difusión de la información mediante la central de radio de comunicaciones y red de participación cívica, donde las unidades policiales y militares fueron alertadas de dos sujetos y una joven que se movilizaban en un motocarro por el barrio Simón Bolívar.

Menor de 16 años supuestamente secuestrada en Vichada - Foto: Policía Nacional

Mientras los presuntos extorsionistas le daban indicaciones a la víctima vía telefónica del punto donde sería la entrega del dinero, las unidades policiales y militares tenían todo un dispositivo de reacción estructurado, que contó con la presencia de agentes del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, Seccionales de Investigación Judicial y Criminal (SIJIN), CTI, personal de Inteligencia Policial y militar, quienes identificaron el vehículo que había sido descrito momentos antes por la comunidad.

En ese momento, los investigadores se llevaron la sorpresa de que los dos hombres de 25 y 26 años que estaban extorsionando contaban con la complicidad de la menor, era ella misma quien escribía los mensajes que llegaban a su pareja y a su mamá. El plan era volarse con sus supuestos captores.

Menor de 16 años supuestamente secuestrada en Vichada - Foto: Policía Nacional

Tras las evidencias, las autoridades lograron la aprehensión de la menor de edad y capturaron a los dos hombres por el delito de Extorsión.

Menor de 16 años supuestamente secuestrada en Vichada - Foto: Policía Nacional

Finalmente, el alto oficial de la Policía señaló a través de un comunicado que continuarán desarrollando acciones contundentes contra el delito de extorsión en el Departamento, la línea que dio para denunciar directamente es 321-4922268 o en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, y de la Estación de Policía más cercana. El coronel Valencia dice que se garantiza absoluta reserva.

Conozca el loro que fue secuestrado en Barranquilla por el que pedían suma de dinero para su rescate

‘Monchi’, como es llamado el loro de una familia que reside en un sector del barrio Las Mercedes, en Barranquilla, fue secuestrado por delincuentes que exigían dinero a sus dueños a cambio de su libertad.

El insólito caso de delincuencia, que parece ser un chiste, dejó atemorizados a los habitantes del sector, pues aseguran que ahora podrán de víctimas de extorsión pero con el robo de sus animales.

La dueña de Monchi contó que se percató del hecho porque el loro que de costumbre es su alarmar y la levanta llamándola por las mañanas no se escuchó y cuando se levantó a ver que le ocurrió se llevó la terrible sorpresa.

“Se metieron por el patio en la noche y en la mañana me di cuenta de que el loro no me llamó”, dijo la dueña del animal a una emisora local donde realizó la denuncia públicamente.

Monchi lleva 14 años junto a sus dueños y se convirtió en un miembro más de la familia, dato que tenían muy claro sus captores para luego pedir dinero para devolverlo.

“Una mujer llegó a mi casa, me dijo que sabía quien tenía al loro, pero que debía entregar un dinero para que me lo devolvieran”, anotó la víctima.

Fue así como entre sus vecinos que conocen bien a Monchi y saben del aprecio que le tiene, la ayudaron a recolectar el dinero para entregarlo y tener de vuelta sano y salvo al loro en su casa, y así lo hizo, entregando el dinero para recuperar a quien ha sido su compañero por tantos años.