Agmeth Escaf publica reveladores chats de WhatsApp de Daniel Mendoza previo a las elecciones: “No temo, el tiempo de callar pasó”

Minutos después de que Daniel Mendoza Leal, creador de Matarife, asegurara que iba a denunciar a Agmeth Escaf, el expresentador de televisión y representante a la Cámara por el departamento de Atlántico, le respondió.

Este 23 de enero, Escaf afirmó que Mendoza Leal lo presionó para defender la candidatura del abogado Miguel Ángel del Río a la Cámara de Representantes, es decir, para quedarse con la curul que él tiene hoy. Así mismo, aseguró que luego le escribió para proponer al jurista como fiscal o ministro de Defensa.

Daniel Mendoza Leal afirmó que nunca ha conversado con el congresista Agmeth Escaf. - Foto: SEMANA y captura de pantalla video @ElQueLosDELATA

Pues bien, ante la denuncia que Daniel Mendoza Leal Interpondría en su contra, Agmeth Escaf le respondió en Twitter: “Anímate a meter el denuncio penal con el que amenazas para que salga a la luz tu modus operandi. No les tengo miedo a ninguno de ustedes. El tiempo de callar pasó”.

Escaf, además, publicó unas capturas de pantalla de los trinos con que Mendoza Leal se refirió a la candidatura de Miguel del Ángel del Río.

El abogado Miguel Ángel del Río, a quien Daniel Mendoza Leal al parecer propuso como ministro de Defensa y fiscal. - Foto: JULIáN MORA-semana

También compartió la foto de una conversación en WhatsApp, en la que el creador de Matarife al parecer pidió acordar una reunión telefónica con Escaf y del Río para resolver la presunta disputa por quién iba a ser el candidato a la Cámara por el departamento de Atlántico.

Los mensajes, que presuntamente serían de Mendoza Leal, dice:

“Eliminados los trinos pasados. No me gusta pelear con mis amigos. Te pido que de pronto le saques tiempo a esa llamada y de pronto sería sana una reunión entre Agmeth y Miguel. Petro debería contar con él para ministro de Defensa. O ternarlo para fiscal.

Eso y que le ayude a Agmeth. Y lo apoye. Y yo muevo por mi cuenta la candidatura de Agmeth. Lo que me interesa es que Miguel haga patria.

Mendoza: ¿es mentira que comenzaste a atacarme aquí en Twitter asegurando que soy del clan Char y que borraste esos trinos difamatorios y ofreciste hacerme campaña a cambio de puestos para tu amigo?



Te refresco la memoria entonces. Yo no miento: me difamaste y me presionaste. https://t.co/mP09Xmv2Cb pic.twitter.com/7u4nBOhdl5 — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) January 23, 2023

La revelación de Escaf en SEMANA

Escaf, que los últimos días ha intercambiado comentarios con influenciadores afines al presidente Gustavo Petro, argumentando que no son activistas independientes, como afirman ser, dado que algunos tienen contratos con el Gobierno, expuso que Mendoza Leal lo amenazó de hacerle mucho daño. La razón: no impulsar al abogado Miguel Ángel de Río a la Cámara, curul que ahora es del expresentador de Día a Día.

“Daniel Mendoza me atacó, acompañado de Beto Coral, defendiendo la candidatura de Miguel Ángel del Río, para esta curul, en el departamento del Atlántico. Llegó un momento en el que ya, agotado, le dije: ‘Oye, ¿qué es lo que pasa?’. Me dice ―Mendoza―: ‘No, mira, yo puedo dejar de lastimarte, si me ayudas a conseguir una mejor posición para Miguel Ángel del Río’”, contó Escaf en SEMANA.

Scaf también aseguró que Daniel Mendoza Leal le escribió para sugerirle que sería mejor pensar en Miguel Ángel del Río como futuro fiscal, una vez Francisco Barbosa cumpla su periodo en el cargo. Pero como se negó a ayudar, le ‘cayó encima”.

“Que sea fiscal o ministro de Defensa”, dijo Escaf que Mendoza Leal le escribió, a lo que él respondió: “No, gracias, yo tengo que hacer mi proceso como es debido en el acto democrático, como corresponde”.

¿Qué dijo Daniel Mendoza Leal?

Luego de la entrevista de Agmeth Escaf en SEMANA, el creador de la serie Matarife, que, tiempo atrás lamentó no haber sido tenido en cuenta en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, aseguró que nunca ha conversado con él.

Daniel Mendoza tiene cinco días, desde que el fallo sea notificado, para rectificar los señalamientos contra el expresidente Álvaro Uribe realizados en la serie Matarife. - Foto: TOMADAS DE YOUTUBE

“No tengo el teléfono de Agmeth Escaf. Jamás he hablado con él. Nunca le dije eso. Está diciendo mentiras. Yo nunca diría “lastimarte”, diría “joderte”, expuso Daniel Mendoza en un trino. Pero no se detuvo ahí.

En otro trino, la tarde de este lunes, comentó:

“Denunciaré penalmente a Agmeth Escaf.

Nunca he tenido ni su teléfono, ni nunca he hablado con él.

Lo que dice es falso y deberá probarlo en los tribunales.

Agmeth Escaf es un traidor de la causa de Gustavo Petro y Gustavo Bolívar”.

Mendoza Leal, que días atrás se reunió con el exsenador de Gustavo Bolívar, que está viaje en Europa, agregó que el martes 24 de enero brindará otro pronunciamiento acerca las denuncia de Escaf.