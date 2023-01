Daniel Mendoza Leal asegura que denunciará Agmeth Escaf. No lo bajó de “traidor” y dice que miente

Daniel Mendoza Leal, creador de la serie Matarife, aseguró que nunca ejerció presión sobre Agmeth Escaf en redes sociales, como lo aseguró el presentador de televisión y ahora representante a la Cámara por el Atlántico en conversación con Vicky en SEMANA.

Escaf, que los últimos días ha intercambiado comentarios con influenciadores afines al presidente Gustavo Petro, argumentando que no son activistas independientes, como afirman ser, dado que algunos tienen contratos con el Gobierno, expuso que Mendoza Leal lo amenazó de hacerle mucho daño. La razón: no impulsar al abogado Miguel Ángel de Río a la Cámara, curul que ahora es del expresentador de Día a Día.

“Daniel Mendoza me atacó, acompañado de Beto Coral, defendiendo la candidatura de Miguel Ángel del Río, para esta curul, en el departamento del Atlántico. Llegó un momento en el que ya, agotado, le dije: ‘Oye, ¿qué es lo que pasa?’. Me dice ―Mendoza―: ‘No, mira, yo puedo dejar de lastimarte, si me ayudas a conseguir una mejor posición para Miguel Ángel del Río’”, contó Escaf en SEMANA.

El abogado Miguel Ángel del Río, a quien Daniel Mendoza Leal buscó ayudar, según Agmeth Escaf. - Foto: JULIáN MORA-semana

Scaf también aseguró que Daniel Mendoza Leal le escribió para sugerirle que sería mejor pensar en Miguel Ángel del Río como futuro fiscal, una vez Francisco Barbosa cumpla su periodo en el cargo. Pero como se negó a ayudar, le ‘cayó encima”.

“Que sea fiscal o ministro de Defensa”, dijo Escaf que Mendoza Leal le escribió, a lo que él respondió: “No, gracias, yo tengo que hacer mi proceso como es debido en el acto democrático, como corresponde”.

“Como no acepté, vino todo el ‘ejército’ a caerme encima (...). Se convierte un tema casi extorsivo”, agregó Scaf.

¿Qué dijo Daniel Mendoza Leal?

Tras la entrevista de Agmeth Escaf en SEMANA, el creador de la serie Matarife, que tiempo atrás lamentó no haber sido tenido en cuenta en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, aseguró que nunca ha conversado con él.

Daniel Mendoza, creador de la serie Matarife. - Foto: TOMADAS DE YOUTUBE

“No tengo el teléfono de Agmeth Escaf. Jamás he hablado con él. Nunca le dije eso. Está diciendo mentiras. Yo nunca diría “lastimarte”, diría “joderte”, expuso Daniel Mendoza en un trino. Pero no se detuvo ahí.

En otro trino, la tarde de este lunes, comentó:

“Denunciaré penalmente a Agmeth Escaf. Nunca he tenido ni su teléfono, ni nunca he hablado con él. Lo que dice es falso y deberá probarlo en los tribunales. Agmeth Escaf es un traidor de la causa de Gustavo Petro y Gustavo Bolívar”.

Mendoza Leal, que días atrás se reunió con el exsenador de Gustavo Bolívar, que está viaje en Europa, agregó que el martes 24 de enero brindará otro pronunciamiento acerca las denuncia de Escaf.

Escaf también habló de Lalis

Laura Daniela Beltrán, conocida popularmente en el mundo de las redes sociales como Lalis, se convirtió en tendencia este domingo 22 de enero debido a que se conoció que el 19 de enero firmó un millonario contrato con la Agencia Colombia Compra Eficiente para “apoyar su estrategia digital”.

Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis en redes sociales. - Foto: SEMANA

De acuerdo con el documento expuesto, la reconocida creadora de contenidos tendrá un vínculo laboral con esta entidad por los próximos once meses. Además, indica que la influencer recibirá 51.596.000 pesos como valor total del contrato.

Luego de estas revelaciones, el congresista Agmeth Escaf habló en exclusiva con Vicky en Semana y aseguró que a muchos creadores de contenidos, simpatizantes del presidente Gustavo Petro, les pagan para destruir la reputación de algunos funcionarios públicos, incluido él.

“Siguen con ese modelo sistemático de ataques y también hacen cosas que tanto criticaron, como tener contratos dentro del Estado. Le pedí a Lalis que explicara por qué es la imagen de la SAE, pues nadie sale gratis en la imagen de una institución y empresa”, comentó,comentó.