Ingrid Betancourt viaja fuera de Colombia | ¿Cuándo vuelve?

Ingrid Betancourt, al lado de su mascota Flor, envió un mensaje que por un momento asustó a sus seguidores ya que afirmaba que se iría del país. Sin embargo, fue clara, y al parecer, solo será por un tiempo de descanso.

“Hasta muy pronto, Colombia. Me van a hacer mucha falta. Me voy con Flor a pasar unas semanas con mi familia”, se lee en la primera parte de su publicación en Twitter.

Además, teniendo en cuenta que el partido político Verde Oxígeno recuperó la personería jurídica, Betancourt aseguró que regresará para que el movimiento siga creciendo y fortaleciéndose de cara al futuro. “No veo la hora de regresar a construir el partido Verde Oxígeno. A sus miembros, nos vemos el próximo sábado en la asamblea por zoom”, escribió la política colombofrancesa.

Hasta muy pronto, Colombia. Me van a hacer mucha falta. Me voy con Flor a pasar unas semanas con mi familia. No veo la hora de regresar a construir el partido @verdeoxigenocol. A sus miembros, nos vemos el próximo sábado en la asamblea por zoom. pic.twitter.com/348e5TVSnf — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) July 11, 2022

La excandidata presidencial anuncia su salida de Colombia, luego de apoyar al ingeniero Rodolfo Hernández en la segunda vuelta de presidencial y estar tranquila porque el exalcalde de Bucaramanga hará oposición al gobierno de Gustavo Petro. Luego de que el ingeniero sugiriera que tenía “voluntad” de ser oposición, Betancourt celebró la decisión. “Recibimos con optimismo la decisión de Rodolfo Hernández. Estar en la oposición es digno de quienes no apoyamos al Pacto Histórico. Es ser responsables con el compromiso de salvaguardar nuestra democracia, el derecho a tener elecciones limpias en 4 años y cuidar el bolsillo de los colombianos”, trinó.

Hernández, desde el principio, dijo que prefería la independencia al gobierno de Petro, con el fin de acompañarlo en las iniciativas positivas para el país. Sin embargo, según los cálculos del equipo jurídico del ingeniero, la Liga de Gobernantes Anticorrupción necesita que se declare en oposición, para que así le entreguen la personería jurídica.

Ingrid Betancourt y su posición con el informe final de la Comisión de la Verdad

En diálogo con Vicky en Semana, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por las Farc entre 2002 y 2008 (cuando fue rescatada junto con otras 14 víctimas en la Operación Jaque) reaccionó a los detalles revelados en el informe final de la Comisión de la Verdad.

En primer lugar, Betancourt destacó que el informe final de la Comisión es “muy importante”, pues se trata de un documento que estaba esperando el país desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc. No obstante, expresó que debe estudiarse detenidamente y desde varias aristas.

Por ejemplo, desde el punto de vista de las víctimas, dijo que le gustó la reflexión presente en el documento sobre “el dolor, la verdad y el buen nombre de las víctimas”. “Ellos ponen el caso de una niña a la cual le habían puesto una granada en la mano en el momento de los falsos positivos y cómo para la familia era tan importante establecer la verdad”, reseñó la excandidata presidencial.

Ingrid Betancourt enfatizó que el tema de la verdad en relación con el buen nombre es de vital importancia. Para ello, citó su ejemplo: “En el caso mío, poder restablecer la verdad en torno a mi secuestro, que se me acusó de haber sido casi que promotora de mi secuestro. Toda esa narrativa es muy dolorosa porque, obviamente, es mentirosa y lo afecta a uno, en la familia, en la vida, en el contacto que uno tiene con las personas en el diario vivir (...). En ese sentido, la Comisión sí entendió un punto importante”.

Sin embargo, también detalló algunos puntos que le parecieron débiles dentro del informe final. Uno de ellos tiene que ver el tema de la reparación de las víctimas, criticando que, prácticamente, no se menciona.

“Cuando se menciona, hay una frase que me sorprendió mucho: ‘La reparación, a final de cuentas, es un mecanismo para no dejar a las víctimas como olvidadas en la cuneta de la historia’. Yo creo que eso no es; yo creo que la reparación de las víctimas es un derecho, la reparación es la verdad -que tiene que ver con el buen nombre-, es la justicia justa, que no haya impunidad. Y la reparación también es económica, que muchas víctimas la han venido reclamando en la JEP (...). Ahí vi una ausencia que creo, hay que volverla a mirar, me gustaría mucho hablar con el padre de Rox porque en ese tema se puede afinar un poco el documento”, sostuvo la excandidata presidencial.