Inpec cita a comité jurídico tras salida de alias Gordo Lindo, el exnarco que tenía una medida de aseguramiento pendiente y ahora no aparece

El Inpec a todos los detenidos, antes de recobrar la libertad por orden de los jueces, les verifica que no tengan asuntos pendientes en los sistemas o bases de datos de la justicia, por ejemplo, una medida de aseguramiento. Sin embargo, en el caso de alias Gordo Lindo, la verificación, al parecer, no se cumplió; tenía cuentas pendientes y ahora no aparece.