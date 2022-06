¿Investigado por la Corte Suprema o la Fiscalía? Los escenarios para Rodolfo Hernández en el Caso Vitalogic

Rodolfo Hernández afronta uno de los momentos más complejos en su carrera. Sin duda alguna, una de las sombras durante la campaña del excandidato, fue el famoso caso Vitalogic, en el que se le señala de corrupción. Hernández se ha defendido de los señalamientos y ha insistido en que nada tiene que ver.

De hecho, ante la pregunta de algunos periodistas, Hernández ha preferido señalar que no tiene responsabilidad ni es culpable de los señalamientos que le han pretendido endilgar.

Tras su derrota en la jornada electoral de este domingo 19 de junio, su caso no pasará a manos de la Comisión de Acusaciones, como se tenía previsto, sino que tendría dos escenarios: Corte Suprema en caso de asumir su curul como congresista y Fiscalía en caso de no hacerlo, es decir, la justicia ordinaria tomaría el expediente.

Si el caso llegara a manos de la Corte Suprema, será la Sala de Instrucción, que investiga aforados, la que asuma la competencia del caso.

¿En qué consiste el caso Vitalogic?

El domingo 16 de mayo de 2021, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Bucaramanga y hoy candidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez, a otros cinco excolaboradores de su administración y a un contratista, por presuntas irregularidades detectadas en la celebración de un contrato de consultoría para implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno sanitario de El Carrasco.

Dicho contrato tenía un valor de 336 millones de pesos y sería para hacer mejoras en el relleno sanitario de El Carrasco, en el municipio de Girón, en Santander. La Fiscalía ha dicho en varias ocasiones que tiene las pruebas para demostrar que el contrato fue entregado por el candidato a la empresa, aunque él insiste en su inocencia.

Cabe anotar además que en audiencia virtual ante el juez Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga, un fiscal de la Seccional Santander señaló que el exmandatario Rodolfo Hernández, quien ejerció el cargo en el período 2016-2019, habría intervenido para direccionar el Contrato de Consultoría 096 de 2016, suscrito entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) y el ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien de acuerdo con el material probatorio recaudado tendría relación con la empresa Vitalogic.

Por las supuestas anomalías identificadas en el citado contrato, cuyo valor ascendió a 336 millones de pesos, el exalcalde deberá comparecer en juicio oral como presunto responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos.

La Fiscalía también acusó por estos mismos hechos a los exfuncionarios de Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab): José Manuel Barrera, exgerente; Rubén Enrique Amaya, jefe de disposición final; César Fontecha, exdirector jurídico; Abelardo Durán Leiva, exsubgerente técnico y operativo; Abigail León, exsubdirectora administrativa y financiera, y al contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala. Estas personas fueron vinculadas por el ente acusador por delitos como: falsedad ideológica, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

Aunque el propio Hernández no confirmó la aceptación de la curul de la oposición, que por ley le corresponde, a algunos de sus más cercanos colaboradores les pareció extraña la afirmación porque el excandidato presidencial no tiene afán de protagonismo, tiene 77 años, le gusta vivir en Bucaramanga y es dueño de una de las constructoras más reconocidas de Santander.

Jorge Figueroa, exsecretario de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga durante el gobierno de Rodolfo Hernández, le confirmó a SEMANA que habló por teléfono con el ingeniero y él manifestó que no tenía intenciones de ocupar la curul.

Rodolfo Hernández también le dijo a Figueroa que el Congreso es como una casa de locos donde todos hablan y nadie escucha. “Yo no tengo talante para eso, a mí me gusta planear, estructurar, proyectar, ejecutar, ver las obras, pero allá no se ve nada, pura cháchara”, detalló Hernández durante la conversación.

De hecho, el propio Hernández dejó entrever en el discurso que pronunció durante la noche de este domingo que no asumirá un papel de opositor contra Gustavo Petro. Y este lunes, según Figueroa, el ingeniero le reiteró que ojalá le vaya bien al mandatario electo “para que nos vaya bien a todos”.