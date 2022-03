Iván Cepeda pidió información sobre alias Chiquito Malo, narco que reemplazaría a Otoniel en el Clan del Golfo

El senador Iván Cepeda estaría preparando un debate de control político y para ello envió a la Cancillería una serie de preguntas, no solamente sobre el eventual proceso de extradición de alias Otoniel, sino también sobre Jesús Ávila Villadiego conocido como Chiquito Malo, segundo al mando del Clan del Golfo y uno de los narcos más buscados del país.

SEMANA obtuvo el documento completo con las siete preguntas que planteó el senador a Marta Lucía Ramírez, también vicepresidenta. La insistencia de Cepeda es curiosa, tanto que en el documento hay una octava pregunta que no formuló.

Señala Iván Cepeda:

1. Sírvase informar cuántas solicitudes de extradición pesan sobre Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel. Por favor, precise el país que hace la solicitud, los delitos, la fecha de las respectivas solicitudes, el estado de cada una de estas, las gestiones adelantadas por su despacho en cada caso y la fecha de cada actuación.

2. Sírvase informar cuántas solicitudes de extradición cursan hasta la fecha contra Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo. Por favor, precise el país que hace la solicitud, los delitos y la fecha de las respectivas solicitudes.

3. Sírvase informar cuántas solicitudes de extradición cursan hasta la fecha contra integrantes del Clan del Golfo. Por favor, precise en cada caso el nombre de la persona solicitada en extradición, el país que hace la solicitud, los delitos y la fecha de las respectivas solicitudes.

4. Sírvase informar cuántas solicitudes de extradición cursan hasta la fecha contra integrantes o exintegrantes de las Fuerzas Militares de Colombia. Por favor, precise en cada caso el nombre de la persona solicitada en extradición, el país que hace la solicitud, los delitos y la fecha de las respectivas solicitudes.

5. Sírvase informar el número de colombianos que han sido solicitados en extradición y el número que han sido extraditados durante los últimos diez años. Por favor, en un cuadro Excel discrimine en cada caso el país que solicita la extradición, la fecha de captura, la fecha de solicitud de extradición y la fecha efectiva de extradición.

6. Sírvase remitir un flujograma con la ruta de extradición que implementa su despacho, en la cual se muestren los tiempos y las fases del procedimiento.

7. Sírvase informar las fechas en que el Ministerio de Justicia y del Derecho remitió la solicitud de extradición a su despacho. Por favor, precise los hechos y los delitos objeto de esta solicitud, y adjunte copia simple de la solicitud radicada por MinJusticia.

Pero no solamente fue a la Cancillería. El senador Iván Cepeda le envió también a la Corte Suprema de Justicia una solicitud para recibir información sobre el proceso de extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel.

Sus asesores habían oficiado a la Corte Suprema para pedir esta información, sin haberle informado. A lo que se apresuró a negar esta versión y además pedir una rectificación, en su cuenta de Twitter, por la información que efectivamente era correcta.

Pero esa rectificación a los medios de comunicación resultó una autorrectificación, pues a los pocos minutos, luego de confirmar con su oficina, se dio cuenta de que lo publicado era real. Iván Cepeda, en este caso miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo, sí había pedido información en la Corte.

¿Cuál es el escenario de Otoniel y su eventual extradición?

Alias Otoniel tiene dos escenarios: el primero, y el más probable, es justamente su extradición a Estados Unidos. El segundo es que no sea enviado a ese país, pero que comparezca ante la JEP.

¿Será extraditado o no? ¿Su futuro judicial cuánto podría demorarse? Fuentes de la Corte Suprema consultadas por SEMANA confirman que esta decisión, sea cual sea, tardará entre cinco y seis meses aproximadamente. La razón es porque acaban de recibir el expediente y es necesario que si Otoniel da la batalla judicial, tenga asignado un abogado y haya verificación de pruebas, entre otras fases del proceso. Es decir, no se tendrá un aval a la extradición de manera pronta.

Expertos consultados por este medio advierten que en estos casos el procedimiento es el mismo: el Ministerio de Justicia recibe el escrito de acusación de la justicia de Estados Unidos de parte de la Fiscalía. Lo que sigue a esto es la espera de recibir la formalización de la solicitud ante la embajada, para consolidar el expediente del sindicado a través de la dirección de Asuntos Internacionales de la cartera de Justicia, para luego remitirlo a la Corte Suprema para la revisión y, de ser favorable el concepto, se le pide la firma al presidente Iván Duque.

¿Pero por qué la JEP significaría no extradición? El penalista Francisco Bernate explica que, según la Constitución Política, aquellas personas que se hayan sometido a la JEP obtienen lo que se denomina como ‘garantía de la no extradición’, que supone que las personas no puedan ser extraditadas por hechos que son de competencia de la JEP y que en todo caso llegan hasta el 31 de diciembre del 2017: “Otoniel puede tener toda la intención de entrar a la JEP y hacer el trámite para entrar, pero eso no bloquea el tema de extradición porque hay hechos delictivos cometidos posterior a esa fecha, a 2017″.