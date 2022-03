Iván Cepeda envió solicitud a la Corte Suprema para conocer detalles de extradición de Otoniel

En las últimas horas, RCN Noticias aseguró que el senador Iván Cepeda habría enviado a la Corte Suprema de Justicia una solicitud para recibir información sobre el proceso de extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel. Un interés particular del legislador Cepeda que, al parecer, ni él mismo sabía.

Cepeda, según informaron desde su oficina, está preparando un debate de control político y sus asesores habían oficiado a la Corte Suprema para pedir esta información, sin haberle informado. A lo que se apresuró a negar esta versión y además pedir una rectificación, en su cuenta de Twitter, por la información que efectivamente era correcta.

Pero esa rectificación a los medios de comunicación resultó una autorectificación, pues a los pocos minutos, luego de confirmar con su oficina, se dio cuenta que lo publicado era real. Iván Cepeda, en este caso miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo, sí había pedido información en la Corte.

Por eso el senador del Polo Democrático eliminó de su cuenta de Twitter el reclamo y procedió a explicar lo sucedido a través de la misma cuenta.

Señores y señoras, @RevistaSemana y @NoticiasRCN, verificadas gestiones desde mi oficina en preparación de control político sobre extradición de alias ‘Otoniel’ se encontró comunicación del pasado viernes dirigida a la CSJ. Desisto de mi solicitud de rectificación y me rectifico. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 8, 2022

Cabe recordar que el proceso de aprobación de dicha extradición podría tardar seis meses, mientras la Corte Suprema de Justicia recoge, ordena y verifica las pruebas en contra de alias Otoniel.

Otro punto a tener en cuenta es que, aún si el detenido es acogido en la JEP, en el caso que Estados Unidos lo pida en extradición por algún delito requerido por ese país, el excapo del Clan del Golfo tendría que cumplir sí o sí una condena en dicho país.

¿Qué hace Iván Cepeda mandando memoriales a la CSJ solicitando información del trámite de extradición de Otoniel?#Santrich2 pic.twitter.com/nxsR9GkK4v — Ani Abello (@ANIABELLO_R) March 8, 2022

Los escenarios de alias Otoniel

Alias Otoniel tiene dos escenarios: el primero, y el más probable, es justamente su extradición a Estados Unidos. El segundo es que no sea enviado a ese país, pero que comparezca ante la JEP.

¿Será extraditado o no? ¿Su futuro judicial cuánto podría demorarse? Fuentes de la Corte Suprema consultadas por SEMANA confirman que esta decisión, sea cual sea, tardará entre cinco y seis meses aproximadamente. La razón es porque acaban de recibir el expediente y es necesario que si Otoniel da la batalla judicial, tenga asignado un abogado y haya verificación de pruebas, entre otras fases del proceso. Es decir, no se tendrá un aval a la extradición de manera pronta.

Expertos consultados por este medio advierten que en estos casos el procedimiento es el mismo: el Ministerio de Justicia recibe el escrito de acusación de la justicia de Estados Unidos por parte de la Fiscalía. Lo que sigue a esto es la espera de recibir la formalización de la solicitud ante la embajada, para consolidar el expediente del sindicado a través de la dirección de Asuntos Internacionales de la cartera de Justicia, para luego remitirlo a la Corte Suprema para la revisión y, de ser favorable el concepto, se le pide la firma al presidente Iván Duque.

Pero, ¿por qué la JEP significaría no extradición? El penalista Francisco Bernate explica que, según la Constitución Política, aquellas personas que se hayan sometido a la JEP obtienen lo que se denomina como ‘garantía de la no extradición’, que supone que las personas no puedan ser extraditadas por hechos que son de competencia de la JEP y que en todo caso llegan hasta el 31 de diciembre del 2017: “Otoniel puede tener toda la intención de entrar a la JEP y hacer el trámite para entrar, pero eso no bloquea el tema de extradición porque hay hechos delictivos cometidos posterior a esa fecha, a 2017″.

Tan pronto sea firmada la extradición por parte del presidente, la defensa de alias Otoniel tendrá un plazo máximo de diez días para presentar un recurso de reposición o apelación. Y el estudio de dicho recurso suele tardar también, entre otras cosas, porque debe ser discutido no solamente por un magistrado, sino por toda la Sala Penal del alto tribunal, entre ellos el magistrado Luis Hernández y Gerson Chaverra, este último, uno de los ponentes que tiene en su despacho la discusión sobre el futuro judicial de varias personalidades políticas en Colombia que quieren que su condena sea revisada.

En su expediente, Otoniel tiene dos solicitudes de extradición de cortes de Estados Unidos, una en el Distrito Sur de la Florida y otra en el Distrito Este de Nueva York; es señalado por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Si la Corte Suprema avala la extradición, en ese caso el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, elabora la resolución de extradición que debe ser firmada por el presidente Iván Duque.

Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el principal narcotraficante del país y uno los más grandes del mundo, comparable incluso con el mexicano Joaquín ´El Chapo´ Guzmán, fue buscado durante casi una década por parte de las autoridades.

Justamente, su poderío, que se mantiene vigente con él tras la rejas, hace que sea prioridad para el Gobierno la custodia de este narco mientras es enviado en extradición a Estados Unidos.

Hace poco más de un mes, Otoniel, según reveló SEMANA en primicia, fue trasladado desde el búnker de la Dijín de la Policía, en la localidad de Los Mártires, hacia los calabozos de la Dijín en la avenida El Dorado con Boyacá.

No habían sido pocos los intentos de las Fuerzas Militares y de Policía por dar con alias Otoniel y le han venido cerrando el cerco. Desde 2015, con la operación Jacob, le seguían los pasos en las veredas Yoki y Cienaguita, en el municipio de Necoclí (Antioquia). Ante la presión, tuvo que coger camino hacia Tierralta (Córdoba). Para 2018, la operación Salomón lo obligó a refugiarse en la zona del río Verde.