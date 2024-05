Video: Sneyder Pinilla pide perdón al país por participar en escándalo de corrupción en la UNGRD y anuncia que entregará más pruebas

En esta lista presentó los nombres de los presientes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, así como de contratistas de la UNGRD, el mismo exdirector de la entidad, Olmedo López; el exsubdirector Víctor Andrés Maza y el actual subdirector Luis Carlos Barreto Gantiva.

“El día de mañana en el interrogatorio que tenemos entregaremos las diferentes pruebas. No puedo hablar más sobre los temas del proceso porque ya se ha filtrado mucha información y la idea es oficialmente el día de mañana entregar toda la información que tenemos sobre el caso”, explicó.

Sector de la Alianza Verde pidió la expulsión de Iván Name y Sandra Ortiz de la colectividad tras el escándalo de la UNGRD

Contexto: Sector de la Alianza Verde pidió la expulsión de Iván Name y Sandra Ortiz de la colectividad tras el escándalo de la UNGRD

“Como dos, tres maletas, en cada una metí un recurso. La entrega de Name se hace en dos días y la entrega de Montería se hace en un solo día”, explicó el exsubdirector de la UNGRD.

“Él vive en el edificio K62, en Montería, eso nunca se me va a olvidar. Yo mismo le entrego a él, me espera su esquema de seguridad. Llego a un ascensor, subo al apartamento, y en el apartamento le hago entrega del dinero y me voy”, aclaró.