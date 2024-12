Aunque la JEP quedó facultada para solicitar las pruebas, como era de esperarse Estados Unidos se negó a remitirlas y reafirmó que con el indictment era suficiente. Luego de varios ires y venires, la Sección de Revisión de la JEP decidió mantener en favor de Santrich la garantía de no extradición y ordenó su libertad inmediata. El Tribunal para la Paz explicó que no había podido constatar la fecha por carencia de pruebas y pidió a la justicia ordinaria investigar el asunto para que la eventual conducta no quedara impune.

La pugna entre estos poderes empezó como un desaire desde el día uno, y, para perjuicio del país, ha ido escalando hacia un enfrentamiento que promete agravarse en las próximas semanas, seguramente con consecuencias negativas para la institucionalidad. El 7 de agosto pasado, cuando Iván Duque se posesionó como jefe de Estado, los magistrados de las altas cortes extrañamente no tuvieron asiento en la primera fila durante la ceremonia en la plaza de Bolívar. Los ubicaron en la última hilera. En su momento, eso no pasó de un error de protocolo, pero ahora simboliza la brecha entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Y esa distancia se ha ido tornando en desconfianza mutua, expresada en los altibajos de este caso.

Foto: La magistrada Patricia Linares preside la JEP e integra la Sección de Apelación que deberá revisar el fallo de primera instancia que negó la extradición de Jesús Santrich. Mientras el embajador Kevin Whitaker insiste en que Santrich vaya extraditado a Estados Unidos. Hace dos semanas, la embajada revisó las visas de varios magistrados colombianos.

Desde el día uno en que se manifestaron reparos de Duque a la JEP, se especuló que detrás de las objeciones había un interés del Gobierno norteamericano, especialmente relacionado con los cambios hechos en materia de extradición. Este temor quedó para muchos confirmado cuando se supo del retiro de una segunda visa, la de la magistrada Diana Fajardo, una de las juristas del bando que se la juega por el proceso de paz.

A pesar de las presiones y los escándalos derivados del debate político, casi tres meses después de que Duque convirtiera las objeciones en su principal tema en el Congreso, la Corte Constitucional cerró esa puerta definitivamente. El alto tribunal concluyó que en las dos Cámaras se hundieron las objeciones con una votación superior o igual a la mitad más uno. Al revisar con lupa el quorum del Senado, la corte concluyó que se componía de 106 curules, al restar la de la senadora electa Aída Merlano, contra quien la Justicia profirió orden de captura antes de posesionarse por “corrupción al sufragante agravado”. Y la de Iván Márquez, quien no se posesionó y ahora enfrenta un proceso de pérdida de investidura.

El fallo de la Corte Constitucional gravita en torno al artículo 134 de la Constitución, que establece que en ningún caso podrán ser reemplazadas las curules de quienes tengan una medida de aseguramiento en su contra por hechos relacionados con corrupción electoral, como en el caso de Merlano. Así las cuentas, el quorum del Senado se calculó sobre la base de 106 curules, de las cuales se restaron los votos de 14 parlamentarios impedidos para votar. En consecuencia, la mitad más uno de esta cuenta da 47: el número exacto de votos que alcanzó la oposición en el recinto del Senado.

La decisión de la Corte Constitucional de sepultar las objeciones trae un detalle que permite creer que las altas cortes estaban alineadas para darle un triple golpe al Gobierno. El máximo tribunal constitucional reconoce en su fallo que un congresista adquiere investidura desde el momento en que gana la elección y no desde que se posesiona. Este es exactamente el mismo argumento atípico que la Corte Suprema de Justicia recogió en el fallo con que asumió competencia frente al caso de Jesús Santrich.

El viernes los magistrados de la Constitucional remitieron su veredicto definitivo –el acta de defunción de las objeciones– a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Ante esto, Duque no tiene más opción que promulgar la ley estatutaria de la JEP y olvidarse de los ajustes que quiso incorporar.

Al conocer el sentido de la decisión de la Corte Constitucional, Duque manifestó que la acatará, pero con una salvedad: “Nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia, una paz en la que todos creamos. Así seguiré procediendo todos los días de mi vida”.

Funcionarios de alto rango, como el comisionado para la paz, Miguel Ceballos, han anunciado que insistirán en el Congreso con un proyecto de reforma constitucional para rediseñar la JEP. El Gobierno también asegura que no piensa plantear una asamblea constituyente. Pero líderes del Centro Democrático como la senadora Paloma Valencia no lo descartan: “La idea de la constituyente no es mala porque estamos viendo que las personas que componen las altas cortes están tomándose las atribuciones de fallar no en derecho, sino en su posición política”, dijo.

El fuerte pulso entre el Ejecutivo y el Poder Judicial está lejos de concluir. Los magistrados tanto de la justicia transicional como de la justicia ordinaria dicen que no fallan con consideraciones políticas, sino con autonomía y apego a la Constitución, en la que está consignado el acuerdo de paz.

Pero de cualquier forma en los próximos días, cuando Santrich ingrese al Congreso, la sola foto generará escozor. Arremeterán las críticas contra los magistrados por haber despejado los escenarios judiciales que indirectamente llevaron a eso. Y cuando el polémico exguerrilero empiece a ejercer como legislador con sus intervenciones incendiarias, los ánimos se exasperarán como nunca.

También en las próximas semanas Iván Duque formulará la terna para escoger el fiscal general que reemplace a Martínez Neira, quien fue un gran aliado para el Gobierno. La elección le corresponde a la Corte Suprema, la misma que, tácitamente, le acaba de decir al presidente que no hay una agenda coordinada. La nueva ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco –hasta este miércoles magistrada de la Corte Suprema–, tendrá la compleja tarea de desactivar la pugna y recomponer las relaciones entre ambos poderes. La jurista intentará lo que parece nada menos que una misión imposible.