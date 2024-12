Jesús Santrich se posesionó en el Congreso

Zeuxis Pausias Hernández Solarte tomó juramento ante el primer vicepresidente de la Cámara, Atilano Giraldo y el acta fue leída por Jorge Humberto Mantilla, secretario general de esa célula. El representante y presidente de la Comisión de Acreditación de ese órgano legislativo, Wadith Manzur, radicó el lunes una objeción de conciencia y no participó del acto protocolario.

Su llegada al Capitolio no se había podido dar por el entramado judicial que desde hace un año ha puesto a los cuatro máximos tribunales en una puja con el Gobierno. Hace ya un año y un mes el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez sorprendió al país con la captura de Santrich porque, según la DEA, lideraba un plan para enviar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

La Fiscalía General dijo que se trataba de un delito posterior a la firma de la paz y que por tanto la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) nada tenía que ver. Allí se abrió una batalla jurídica que zanjó la Corte Constitucional al determinar que a la JEP le correspondía verificar que la fecha de la conducta fuera posterior a la firma y que para cumplir esa misión podría ordenar pruebas.

Aunque la JEP quedó facultada para solicitar las pruebas, como era de esperarse Estados Unidos se negó a remitirlas y reafirmó que con el indictment era suficiente. Luego de varios ires y venires, la Sección de Revisión de la JEP decidió mantener en favor de Santrich la garantía de no extradición y ordenó su libertad inmediata. El Tribunal para la Paz explicó que no había podido constatar la fecha por carencia de pruebas y pidió a la justicia ordinaria investigar el asunto para que la eventual conducta no quedara impune.